Na Oravu môžu prísť investície zo ŽSK približne za14 miliónov eur

Dolný Kubín 1. mája (TASR) - Na Oravu by mohli prísť investície zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v hodnote približne 14 miliónov eur v rokoch 2025 až 2028. Stredajšie (30. 4.) rokovanie poslancov ŽSK z Oravy s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou sa konalo na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok o tom informoval na sociálnej sieti.



„V rámci zdravotníctva sa pripravuje veľká rekonštrukcia rehabilitačného oddelenia v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne. V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej pribudne nová magnetická rezonancia,“ uviedol Prílepok.



V doprave Oravu čaká komplexná obnova mosta v Oravskej Porube za viac ako dva milióny eur a rekonštrukcia mosta v Zázrivej za 264.000 eur.



„Investície v rámci školstva predstavujú štyri milióny eur, ktoré pôjdu do Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne a do Strednej zdravotníckej školy, ktorá pripravuje budúcich zdravotníkov pre celú Oravu,“ priblížil primátor.



V prípade sociálnych služieb sa prerozdelí päť miliónov eur pre zariadenia v Oravskej Lesnej, Zákamennom a Tvrdošíne. Prílepok dodal, že investície budú financované z návratných, nenávratných, ale aj vlastných zdrojov ŽSK.