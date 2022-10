Na oznámenie sumy dôchodku z cudziny ostáva dôchodcom len pár dní

Bratislava 31. októbra (TASR) - Dôchodcovia, ktorí okrem dôchodku zo SR poberajú aj dôchodok zo zahraničia, majú na určenie sumy 14. dôchodku do piatka 4. novembra tohto roku oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny. Informoval o tom v pondelok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Súčet domáceho a zahraničného dôchodku má vplyv na výšku decembrového príspevku. "Formulár je dôležité vyplniť a odoslať do stanoveného termínu najmä pre to, aby daný dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Poberateľovi, ktorému sa vyplatí vo väčšej hodnote, vznikne povinnosť vrátiť čiastku, ktorá nemala byť vyplatená," upozornil hovorca.



Dodal, že oznámiť sumu dôchodku z cudziny je možné elektronickým formulárom na webovej stránke inštitúcie.