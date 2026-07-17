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Na plánované operácie čaká historicky najmenej poistencov VŠZP
Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti.
Autor OTS
Bratislava 17. júla (OTS) - Počty sú najnižšie od spustenia ostrej prevádzky čakacích listín so všetkými povinnosťami zdravotných poisťovní, medzi ktoré patrí aj povinnosť nájsť náhradného poskytovateľa. Aktuálne čaká na zákrok 1,18 percenta poistného kmeňa najväčšej zdravotnej poisťovne, pričom eviduje takmer o 4 600 návrhov menej, ako v rovnakom období minulého roka. Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Historicky najlepšie čísla nie sú náhoda, ale výsledok dlhodobého úsilia, efektívnej, systematickej práce, ktorá prináša výsledky. Posun v prospech poistencov nastal v čakacích dobách aj na ortopedické výkony.
„Historicky najnižší počet poistencov na čakacích listinách je výsledkom dôslednej práce s dátami a náročných rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pri ktorých vždy tlačíme na výsledok v prospech poistencov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
Priemerná čakacia doba na všetky medicínske služby, ktoré majú stanovenú lehotu časovej dostupnosti bola koncom júna tohto roka 58,43 dní, čo je v priemere o deň menej ako v januári tohto roka. Medzi zákroky s najvyšším počtom potvrdených návrhov patria extrakcia a implantácia šošovky, operácia hernie a endoskopické výkony na čreve. „Pri všetkých troch je však priemerná čakacia lehota kratšia, ako je zákonom stanovená maximálna lehota,“ pripomenula členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Medziročne klesol o viac ako 1300 návrhov aj počet tých plánovaných zákrokov, pri ktorých je prekročená lehota časovej dostupnosti. Najčastejším dôvodom prekročenia pritom naďalej zostávajú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú približne za 33 percent všetkých prekročení. Na druhom mieste sú okolnosti na strane samotného pacienta. Až pri 30 percentách prípadov ľudia radšej čakajú na konkrétneho lekára alebo z osobných dôvodov požiadajú o posunutie termínu zákroku. Finančné limity zo strany poisťovne sú iba približne za 2 percentami prípadov.
Od začiatku povinnosti hľadať náhradného poskytovateľa využili poistenci túto možnosť iba pri necelom pol percente návrhov prekračujúcich maximálnu čakaciu lehotu.
„Napriek tomu, že máme najstarší a najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz, doteraz sme nemuseli riešiť termíny pre našich poistencov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v zahraničí. To považujeme za úspech,“ doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Možnosť vyjadrenia nesúhlasu s prekročeným termínom, a teda zároveň požiadať o nájdenie náhradného zmluvného poskytovateľa doteraz využili poistenci len pri necelom pol percente prekračujúcich návrhov.
Výrazný posun zaznamenali čakacie doby na ortopedické výkony, ktoré sú z pohľadu poistencov vždy citlivo vnímané. Všeobecná zdravotná poisťovňa dokázala za posledný rok a pol priemernú čakaciu dobu na tieto výkony aktívne skrátiť, napríklad pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu o sedem dní a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu o takmer štyri dni. Priemerné čakacie doby Všeobecnej zdravotnej poisťovne na oba výkony sú pritom výrazne nižšie ako zákonom stanovená maximálna lehota. Pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu je to o 156 dní menej a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu je to menej až o 204 dní.
„Historicky najnižší počet poistencov na čakacích listinách je výsledkom dôslednej práce s dátami a náročných rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pri ktorých vždy tlačíme na výsledok v prospech poistencov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
Priemerná čakacia doba na všetky medicínske služby, ktoré majú stanovenú lehotu časovej dostupnosti bola koncom júna tohto roka 58,43 dní, čo je v priemere o deň menej ako v januári tohto roka. Medzi zákroky s najvyšším počtom potvrdených návrhov patria extrakcia a implantácia šošovky, operácia hernie a endoskopické výkony na čreve. „Pri všetkých troch je však priemerná čakacia lehota kratšia, ako je zákonom stanovená maximálna lehota,“ pripomenula členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Medziročne klesol o viac ako 1300 návrhov aj počet tých plánovaných zákrokov, pri ktorých je prekročená lehota časovej dostupnosti. Najčastejším dôvodom prekročenia pritom naďalej zostávajú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú približne za 33 percent všetkých prekročení. Na druhom mieste sú okolnosti na strane samotného pacienta. Až pri 30 percentách prípadov ľudia radšej čakajú na konkrétneho lekára alebo z osobných dôvodov požiadajú o posunutie termínu zákroku. Finančné limity zo strany poisťovne sú iba približne za 2 percentami prípadov.
Od začiatku povinnosti hľadať náhradného poskytovateľa využili poistenci túto možnosť iba pri necelom pol percente návrhov prekračujúcich maximálnu čakaciu lehotu.
„Napriek tomu, že máme najstarší a najnáročnejší poistný kmeň z pohľadu diagnóz, doteraz sme nemuseli riešiť termíny pre našich poistencov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v zahraničí. To považujeme za úspech,“ doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Možnosť vyjadrenia nesúhlasu s prekročeným termínom, a teda zároveň požiadať o nájdenie náhradného zmluvného poskytovateľa doteraz využili poistenci len pri necelom pol percente prekračujúcich návrhov.
Výrazný posun zaznamenali čakacie doby na ortopedické výkony, ktoré sú z pohľadu poistencov vždy citlivo vnímané. Všeobecná zdravotná poisťovňa dokázala za posledný rok a pol priemernú čakaciu dobu na tieto výkony aktívne skrátiť, napríklad pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu o sedem dní a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu o takmer štyri dni. Priemerné čakacie doby Všeobecnej zdravotnej poisťovne na oba výkony sú pritom výrazne nižšie ako zákonom stanovená maximálna lehota. Pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu je to o 156 dní menej a pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu je to menej až o 204 dní.
Všeobecná zdravotná poisťovňa je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s najvyššími investíciami do systému verejného zdravotného poistenia. Na zdravotnú starostlivosť dlhodobo vynakladá 97 % svojich príjmov, čo je najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Priemerné náklady na jedného poistenca predstavujú najvyššiu investíciu do zdravia jednotlivca, pričom v minulom roku dosiahli 1856 eur. S viac ako 11-tisíc poskytovateľmi v zmluvnej sieti garantuje širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Je lídrom v počte schválených žiadostí o lieky na výnimku v celom zdravotnom sektore, pričom v minulom roku schválila aj najvyšší podiel žiadostí, a to až na úrovni viac ako 91 %. Svojim poistencom ponúka vyše 150 benefitov, zliav a výhod, ktorých významná časť je zameraná na prevenciu a včasné odhalenie zdravotných komplikácií. Neustále tiež pracuje na rozširovaní a digitalizovaní služieb pre svojich poistencov. Jej mobilnú aplikáciu aktuálne aktívne využíva takmer 1,2 milióna poistencov. Prioritou najväčšej zdravotnej poisťovne je zabezpečovať svojim poistencom dostupnú a kvalitnú liečbu, a to aj v prípade tých najzávažnejších diagnóz.