Na podanie daňového priznania ostali dva dni, predĺžia úradné hodiny

Bratislava 27. marca (TASR) - Daňové úrady po celom Slovensku budú mať posledné dva dni, ktoré zostávajú na podanie daňového priznania, predĺžené úradné hodiny. Pri daňovom úrade v bratislavskej Petržalke bude k dispozícii v utorok 2. apríla aj mobilná kancelária. V stredu o tom informoval vedúci komunikačného oddelenia Finančnej správy (FS) Radoslav Kozák s tým, že daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 2. apríla.



"Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín, a to 28. 3. (štvrtok) od 6.00 h do 16.00 h a 2. 4. od 6.00 h do 18.00 h," priblížil Kozák. V utorok bude pri daňovom úrade v bratislavskej Petržalke k dispozícii aj mobilná kancelária. Daňové priznanie tu bude možné odovzdať priamo z auta, a to v čase od 8.00 h do 18.00 h. Predĺžené hodiny bude mať aj Centrum podpory pre dane (call centrum) FS.



K utorku (26. 3.) evidovala FS celkovo 625.957 daňových priznaní k dani z príjmov. Z toho si podľa FS splnilo svoju povinnosť 109.914 právnických a 516.043 fyzických osôb. Celkové plnenie je aktuálne na približne 49 %.



Daňové povinnosti si vedia klienti vybaviť aj elektronicky. Potrebné je registrovať sa na portáli FS. Na registráciu a následnú autorizáciu je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), respektíve kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), priblížila FS.