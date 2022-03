NEZABUDNITE: Na podanie daňového priznania zostávajú posledné dva dni

Bratislava 30. marca (TASR) – Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmu za rok 2021. Finančná správa okrem predĺžených úradných hodín na daňových úradoch a call centre má od stredy k dispozícii aj online poradňu, informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.



"Naši konzultanti prostredníctvom Live Chatu pomôžu fyzickým osobám s vypĺňaním daňového priznania typu A, ako aj s vypísaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania," uviedla Rybanská.



Online poradňa bude fungovať v stredu a vo štvrtok (31. 3.) dopoludnia od 9.00 do 11.00 h a následne popoludní od 15.00 do 17.00 h. V tomto čase sa môžu klienti obrátiť na konzultantov finančnej správy, ktorí im pomôžu s vyplnením daňového priznania v prípade fyzickej osoby typu A, ako aj s vypísaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.



Prístup k online poradni je podľa hovorkyne jednoduchý, dostupný je na portáli finančnej správy v časti kontakty. Potrebné je len kliknúť na kolónku Live Chat, prostredníctvom ktorej bude klient presmerovaný na konzultanta, ktorý sa mu bude venovať



FS pripomenula, že oznamovanie predĺženia lehoty na podanie DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk v tomto roku neplatí. Predĺženie lehoty je treba oznámiť finančnej správe štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky (v prípade povinne elektronicky komunikujúcich osôb), alebo v papierovej forme. Toto oznámenie o predĺžení lehoty je taktiež potrebné podať najneskôr do konca marca.