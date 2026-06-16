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Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne
V prípade, ak daňovníkovi po podaní odloženého priznania vznikne preplatok na dani, správca dane mu ho vráti najneskôr do 7. augusta 2026.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do utorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361.223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
„Finančná správa eviduje za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 1,1 milióna podaných daňových priznaní. Ďalších viac ako 361.000 daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu, musí túto povinnosť splniť do konca júna. Zákon ďalšie predĺženie lehoty neumožňuje. Daňovníci s príjmami zo zahraničia, ktorí oznámili predĺženie lehoty do konca marca, si mohli túto lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2026,“ vysvetlil hovorca.
V prípade, ak daňovníkovi po podaní odloženého priznania vznikne preplatok na dani, správca dane mu ho vráti najneskôr do 7. augusta 2026. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu, môžu zároveň v riadnom alebo opravnom priznaní poukázať aj podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.
Kováč pripomenul, že v lehote do 30. júna je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. „Daň sa platí na osobný účet daňovníka - jedinečné číslo účtu v Štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane. K platbe sa uvádza príslušný variabilný symbol a suma dane. Číslo účtu správcu dane sa zadáva vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN). Názov majiteľa účtu je: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“ priblížil hovorca.
Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Správca môže takejto žiadosti podanej v lehote splatnosti dane vyhovieť, ak je preukázané splnenie aspoň jednej z podmienok - ohrozenie výživy, pokles príjmov v dôsledku mimoriadnej situácie, riziko platobnej neschopnosti či iné vážne dôvody, ktoré bránia úhrade dane.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok FS rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra, avizoval Kováč. V pondelok 29. júna bude pracovať do 19.00 h, v utorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
„Finančná správa eviduje za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 1,1 milióna podaných daňových priznaní. Ďalších viac ako 361.000 daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu, musí túto povinnosť splniť do konca júna. Zákon ďalšie predĺženie lehoty neumožňuje. Daňovníci s príjmami zo zahraničia, ktorí oznámili predĺženie lehoty do konca marca, si mohli túto lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2026,“ vysvetlil hovorca.
V prípade, ak daňovníkovi po podaní odloženého priznania vznikne preplatok na dani, správca dane mu ho vráti najneskôr do 7. augusta 2026. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu, môžu zároveň v riadnom alebo opravnom priznaní poukázať aj podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.
Kováč pripomenul, že v lehote do 30. júna je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. „Daň sa platí na osobný účet daňovníka - jedinečné číslo účtu v Štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane. K platbe sa uvádza príslušný variabilný symbol a suma dane. Číslo účtu správcu dane sa zadáva vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN). Názov majiteľa účtu je: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“ priblížil hovorca.
Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Správca môže takejto žiadosti podanej v lehote splatnosti dane vyhovieť, ak je preukázané splnenie aspoň jednej z podmienok - ohrozenie výživy, pokles príjmov v dôsledku mimoriadnej situácie, riziko platobnej neschopnosti či iné vážne dôvody, ktoré bránia úhrade dane.
V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok FS rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra, avizoval Kováč. V pondelok 29. júna bude pracovať do 19.00 h, v utorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.