Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú dva týždne

Daňové priznanie si v tomto roku odložilo na júnový termín približne 193.000 daňovníkov, informovala Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

Bratislava 17. júna (TASR) – Daňovníkom, ktorí požiadali o odklad termínu daňového priznania, zostávajú na jeho podanie posledné dva týždne. Keďže 30. jún pripadá na nedeľu, posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je pondelok 1. júla. Daňové priznanie si v tomto roku odložilo na júnový termín približne 193.000 daňovníkov, informovala Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



Podľa Petra Hubu zo SKDP je najčastejším dôvodom, prečo si daňovníci podanie daňového priznania odložili, posunutie lehoty na zaplatenie dane. Podnikatelia, ale aj fyzické osoby tak majú viac času na prípravu všetkých potrebných dokladov a vyčlenenie finančných prostriedkov. "V prípade, že daňová povinnosť vychádza vyššia ako 2500 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu, avšak odkladom daňového priznania sa posúva aj termín na platenie týchto preddavkov," upozornil Huba.



Pre živnostníkov, ktorí doposiaľ neplatili sociálne odvody alebo by ich v nasledujúcom období mali platiť vo vyššej výške, sa odkladom daňového priznania do 30. júna 2019 posúva lehota na ich platenie až na október 2019.



Okrem marca a júna sa budú daňové priznania podávať v tomto roku ešte raz. Daňovníci, ktorí mali aj príjmy zo zahraničia, si mohli odložiť podanie svojho priznania až do 30. septembra. "Týchto priznaní bude približne 29.000," dodal Huba. Sankcie za nepodanie daňového priznania v lehote, a to aj v prípade odkladu, sú vo výške od 30 do 16.000 eur.