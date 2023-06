Na podanie odložených daňových priznaní zostávajú posledné tri dni

Bratislava 28. júna (TASR) - Daňovníci majú posledné tri dni na podanie odloženého daňového priznania (DP), pokiaľ finančnej správe oznámili trojmesačný odklad. Lehota im uplynie v piatok 30. júna. O šesť mesiacov, teda do konca septembra, si mohli lehotu predĺžiť iba tí, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.



"Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenej lehote, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je. V tejto predĺženej lehote je potrebné nielen DP podať, ale aj zaplatiť daň," upozornila v stredu hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Pripomenula, že od polovice februára je možná platba daní aj platobnou kartou.



V posledných júnových dňoch sú podľa nej klientom nápomocní aj konzultanti call centra finančnej správy. V predĺžených prevádzkových hodinách sú k dispozícii v stredu a vo štvrtok do 19. hodiny, v piatok 30. júna až do polnoci.



Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie priznania do 30. júna vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Môže poukázať aj podiel zaplatenej dane, a to v riadnom daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote. Správca dane musí, ak sú splnené všetky podmienky, poslať peniaze vybraným prijímateľom do troch mesiacov po predĺženej lehote.



Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z podmienok určených Finančným riaditeľstvom SR, doplnila Rybanská.