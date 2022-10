Na pôdohospodárstvo sa na rok 2023 plánujú výdavky 1 mld. eur

Bratislava 14. októbra (TASR) - Celkové výdavky na oblasť pôdohospodárstva sú na rok 2023 rozpočtované v sume jednej miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.



Hlavnou finančnou podporou pôdohospodárstva sú prostriedky EÚ rozpočtované v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výške 635 miliónov eur. Výdavky určené na spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu by mali dosiahnuť 123 miliónov eur, prostriedky štátneho rozpočtu pre oblasť pôdohospodárstva 242 miliónov eur.



Príjem poľnohospodárov podporia podľa návrhu aj dve eko-schémy a sedem intervencií viazanej podpory príjmu. Prostriedky na priame platby by v mali v roku 2023 dosiahnuť výšku 415 miliónov eur, z toho zo zdrojov EÚ 395 miliónov eur a zo spolufinancovania 20 miliónov eur.



Celkový objem prostriedkov na Program rozvoja vidieka sa v roku 2023 rozpočtuje na úrovni 290 miliónov eur, z toho prostriedky EÚ v sume 211 miliónov eur a prostriedky na spolufinancovanie v sume 79 miliónov eur.