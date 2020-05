Na Podpoľaní by nemalo dôjsť k výraznému výpadku obilnín

Zvolen 19. mája (TASR) - Aj poľnohospodári na Podpoľaní evidujú v tomto období značný deficit pôdnej vlahy. Napriek tomu hlavne porasty ozimín sú v pomerne dobrej kondícii. Pre TASR to uviedol riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vo Zvolene Branislav Horniak.



"U obilnín by teda podľa informácií našich členov nemalo dôjsť k nejakému výraznému výpadku úrod. Horšie sú na tom ale porasty repky olejnej, ktoré v niektorých podnikoch z titulu sucha, ale aj poškodenia poľovnou zverou zaznamenajú výpadky aj 50 percent z úrod minulého roka," konštatoval šéf zvolenských poľnohospodárov.



Priaznivou správou ale podľa neho je, že v 20. týždni spadlo zhruba 20 až 22 milimetrov zrážok, čo sa na porastoch určite prejaví priaznivo. "Teraz už treba len dúfať, že sa dočkáme ešte ďalšieho dažďa, ktorý by nám pomohol predovšetkým pri tvorbe klasov a ich vypĺňaniu," dodal.



Horniak sa vyjadril aj k polemike, ktorú teraz vedú poľnohospodári s vedením agrorezortu ohľadom výmery a pestovania repky. "Repku naši poľnohospodári zaraďujú do osevných postupov ako výbornú predplodinu a tým udržujú pôdu v dobrej kondícii. V zmysle osevných postupov doporučovaných odborníkmi nepresahuje výmera tejto plodiny 12 percent z ornej pôdy," uviedol. "Myslíme si ale, že k takýmto dôležitým odborným témam by bolo dobré, aby sa vyjadrovali naše vedecké kapacity a výskumníci z našich ústavov tak, ako to bolo v minulosti," dodal.



Podľa neho poľnohospodári v aktuálnej epidemiologickej situácii zabezpečujú nepretržitú prevádzku svojich podnikov a teda nemajú nárok na žiadnu štátnu podporu tak, ako je deklarovaná pre iné rezorty. "Ostáva nám len veriť, že naštartovaná a sľúbená štátna pomoc, ako bola v roku 2019, bude v tomto roku zo strany štátu dodržaná, prípadne aj navýšená," podotkol. Pripomenul úlohu poľnohospodára v spoločnosti, ktorý je jedinou spoľahlivou zárukou zabezpečenia výživy tunajších obyvateľov.