Bratislava 11. októbra (TASR) - Na podporu cestovného ruchu pôjde v budúcom roku 69,7 milióna eur. Rozpočet počíta s vytvorením Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške 20 miliónov eur i s dotáciami v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu vo výške 10 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027, ktorý na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) predložilo Ministerstvo financií SR.



"V cestovnom ruchu je cieľom zlepšiť súčasný stav cestovného ruchu, zaviesť systematický prístup jeho financovania a riadenia a zvyšovať počet prenocovaní domácich, ideálne aj zahraničných turistov, vďaka ktorým sa vytvára imidž krajiny v zahraničí," uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Merateľným ukazovateľom v tejto oblasti je počet prenocovaní zahraničných turistov na Slovensku, ktorých vlani bolo 4,9 milióna. "V porovnaní s priemerom vybraných krajín EÚ aj priemerom V3 sú verejné zdroje vynakladané na podporu cestovného ruchu nižšie. Vytvorenie Ministerstva cestovného ruchu a športu a tiež vytvorenie Fondu na podporu cestovného ruchu (20 mil. eur ročne), by mali priblížiť výdavky k úrovniam priemeru," píše sa v návrhu rozpočtu.



V rozpočte sa počíta aj so sumou 10 miliónov eur v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu. Táto nová právna úprava rozširuje možnosť poskytnutia dotácie prostredníctvom existujúceho nástroja financovania cestovného ruchu. Zahrnutá tu je aj podpora príjazdového cestovného ruchu, kde sa počíta napríklad so zavádzaním nových leteckých liniek či podporou a rozvojom inteligentného riadenia cestovného ruchu v regiónoch.



Pre rozpočtovú organizáciu Slovakia Travel je v rozpočte naplánovaných vyše 19 miliónov eur. V oblasti cestovného ruchu sa počíta aj s výdavkami vo výške takmer 9,7 milióna eur na Svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake.



Celkové výdavky Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR na rok 2025 sú naplánované v sume takmer 240 miliónov eur. Z toho do oblasti športu by malo ísť vyše 157 miliónov eur, do cestovného ruchu 69,7 milióna eur.