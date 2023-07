Na podporu cezhraničnej spolupráce SR a Rakúska dajú skoro 50 mil. eur

Bratislava 4. júla (TASR) - V programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko (SK) - Rakúsko (AT) je v novom programovom období vyhlásené prvé kolo výziev za takmer 50 miliónov eur. Vďaka nim sa podporia projekty zamerané napríklad na využívanie moderných a inovatívnych technológií, zmierňovanie negatívnych dosahov klimatickej zmeny či zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Dobré vzťahy so susedmi sú kľúčovým predpokladom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. To sa nám darí aj vďaka eurofondovým programom cezhraničnej spolupráce Interreg. Cez program určený na rozvoj slovensko-rakúskeho pohraničia budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi podporovať projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre lepší život ľudí v pohraničí. Naším cieľom je podporovať vzájomnú spoluprácu, vymieňať si cenné poznatky a know-how, posilňovať väzby a budovať partnerstvá za účelom lepšieho zvládania výziev, ktorým cezhraničný slovensko-rakúsky región čelí," povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.



Výzva je otvorená do konca septembra a podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Rakúska, aby mali definované spoločné výzvy, ciele a riešenia s cezhraničným presahom a aby prinášali pozitívny dosah na programové územie.



V programovom období na roky 2014 až 2020 sa z programu Interreg s Rakúskom podporilo takmer 50 projektov. Jedným z príkladov vzájomnej spolupráce je projekt Vysomarch, prostredníctvom ktorého bolo prepojené cezhraničné územie medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava.



MIRRI dodalo, že do programového územia Interreg SK-AT patria na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Na rakúskej strane do programu patria regióny Nordburgenland, Niederösterreich-Süd, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland / Nordteil, Wiener Umland / Südteil a Viedeň.