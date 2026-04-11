< sekcia Ekonomika
Na podporu čipov Tokio firme Rapidus poskytne stovky miliárd jenov
Autor TASR
Tokio 11. apríla (TASR) - Japonské ministerstvo priemyslu schválilo podporu v sume ďalších 631,5 miliardy jenov (3,39 miliardy eur) výrobcovi čipov Rapidus na urýchlenie výskumu a vývoja. Rezort to oznámil v sobotu. Ide o súčasť úsilia Tokia o podporu domácej výroby pokročilých polovodičov a o posilnenie dodávateľských reťazcov čipov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Najnovšia pomoc znamená, že objem financií poskytnutých výrobcovi čipov na výskum a vývoj dosiahne sumu 2,354 bilióna JPY. Rapidus pracuje na vývoji logických integrovaných obvodov novej generácie v 2-nanometrovej škále a masovú výrobu plánuje začať vo svojom účtovnom roku 2027.
Vo februári spoločnosť Rapidus získala investíciu od súkromných firiem v celkovej sume približne 160 miliárd JPY.
Japonské ministerstvo priemyslu uviedlo, že jeho Organizácia pre rozvoj nových energetických a priemyselných technológií (NEDO) sa rozhodla v oblasti polovodičov podporiť projekty firiem Fujitsu a IBM Japan.
(1 EUR = 186,43 JPY)
