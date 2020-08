Na podporu neziskových organizácií dá rezort investícií vyše 1 mil.eur

Bratislava 12. augusta (TASR) – Na podporu neziskových organizácií pri dosahoch krízy vyčlení Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR viac ako jeden milión eur. Informovala o tom v stredu počas rokovania vlády vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) so štátnym tajomníkom rezortu Vladimírom Ledeckým.



Neziskové a mimovládne organizácie takto môžu prefinancovať aktivity spojené s krízou. Toto opatrenie je jednorázové.



Ako vysvetlil Ledecký, keďže sa blíži koniec roka a pomoc musí byť rýchla, MIRRI skrátilo čas hodnotenia projektov na jeden a pol mesiaca z troch mesiacov. "Je potrebné povedať, že túto žiadosť je možné podať elektronicky, vôbec nemusí ísť v písomnej podobe, pokiaľ sa tak žiadatelia rozhodnú," dodal Ledecký. Ako porovnal opatrenie s minuloročnou podobnou výzvou, vtedy išlo neziskovým organizáciám iba 214.000 eur, aktuálne im teda MIRRI prispeje päťnásobne viac. Podľa potrieb žiadateľov sa bude MIRRI na základe slov štátneho tajomníka snažiť túto pomoc rozširovať.



Obdobie, za ktoré budú organizácie preukazovať náklady, je od 1. januára do 31. decembra. "Budú podporené projekty, ktoré najviac súvisia s COVID-19," uviedol Ledecký.



Podľa Remišovej práve neziskové a mimovládne organizácie so stovkami dobrovoľníkov dopomohli k tomu, že Slovensko zvláda pandémiu nového koronavírusu úspešne. "Tieto organizácie robili drobnú a neviditeľnú prácu na všetkých frontoch, často bojovali v prvej línii a často išli tam, kde sa ostatným ísť nechcelo," uviedla ministerka. Ako vymenovala, tieto organizácie poskytovali napríklad nízkoprahové ubytovanie, pomáhali v rómskych osadách a pomocnú ruku poskytli aj seniorom a osamelým. "Robili to, čo niekedy štát robiť nestíhal, alebo na to nemal kapacity," dodala ministerka.



Remišová oznámila, že pre neziskové organizácie chce presadiť aj systémové opatrenia. "Neziskové organizácie a mimovládny sektor sú tým neviditeľným putom, občianskou zmluvou v spoločnosti, ktorá udržuje našu občiansku spoločnosť pokope," pripomenula ministerka. Chce, aby štát považoval tieto organizácie za partnerov a pomocníkov, nie za nepriateľov. Uľahčiť by ministerka chcela aj financovanie tak, aby si organizácie mohli ľahšie udržať kapacity. Ďalšími systémovými opatreniami by mohli byť aj charitatívne lotérie a uľahčenie a zjednodušenie možností pre zbierky i online zbierky.