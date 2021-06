Na podporu opatrovateliek pôjde 55 mil. eur z eurofondového balíka

Bratislava, 18. júna (TASR) – Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov eur z eurofondového protikrízového balíka REACT-EU. Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Starnutie populácie, ktorému Slovensko čelí, si bude v nasledujúcich dekádach vyžadovať oveľa väčšie investície do systému sociálnej starostlivosti. Vďaka eurofondom teraz môžeme podporiť sumou 55 miliónov eur opatrovateľské služby v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej rezort plní úlohu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy.



Cieľom výzvy je podľa Ďuríčka podporiť riešenia, vďaka ktorým budú môcť ľudia odkázaní na pomoc inej osoby zotrvať v rodinnom prostredí. Podpora kvalitnej a dostupnej domácej starostlivosti umožňuje predchádzať umiestňovaniu ľudí vyžadujúcich opatrovanie do pobytových zariadení. Európske zdroje zároveň pomôžu sieti opatrovateliek a terénnym sociálnym službám.



Ďuríček dodal, že výzva bude určená pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z celého Slovenska, a to aj z Bratislavského samosprávneho kraja. Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu môžu na jeden projekt úspešní žiadatelia získať príspevok od 10.000 eur až do pol milióna eur. Vyhlasovateľom výzvy bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.