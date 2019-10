Na podporu rodiny má ísť z rozpočtu v budúcom roku 939,3 milióna eur

Bratislava 27. októbra (TASR) - Na podporu rodiny v budúcom roku má ísť zo štátneho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku viac o 174,1 milióna eur. Celkovo majú výdavky na túto oblasť dosiahnuť 939,3 milióna eur. Počíta s tým návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok, ktorý už schválila vláda a prerokuje ho ešte parlament.



Verejné výdavky na politiky podpory rodiny sú v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) na Slovensku mierne pod priemerom krajín Európskej únie (EÚ), ale ich štruktúra je výrazne zameraná na peňažné benefity na úkor služieb. "Práve služby, ako napríklad detské jasle, sú pritom kľúčové ako nástroj podpory rodín pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, začleňovaní matiek na trhu práce a znižovaní platových rozdielov medzi mužmi a ženami," uvádza rezort financií v návrhu rozpočtu.



Priemerný rodič je na Slovensku na rodičovskej dovolenke takmer 24 mesiacov, podporovaná dĺžka je piata najdlhšia z porovnávaných krajín. Od septembra tohto roka odštartoval projekt, ktorý má zlepšiť prístup rodičov ku flexibilným formám práce, akými je napríklad práca z domu, či na kratší úväzok. Ponuka takýchto foriem práce sa má zvýšiť vďaka príspevku zamestnávateľom. Celkovo je na projekt vyčlenených 11,5 milióna eur.



Rezort financií pri kapitole rezortu práce tiež konštatuje, že sociálny systém na Slovensku je menej úspešný v znižovaní rizika chudoby detí ako priemer EÚ. "Percentuálne zníženie rizika chudoby detí, ktoré možno pripísať pôsobeniu štátnych sociálnych dávok (28 %), je tak výrazne nižšie ako európsky priemer (40 %). Za priemerom krajín V3 (54 %) Slovensko zaostáva ešte viac. Chudobné deti na Slovensku navyše žijú vo výrazne hlbšej chudobe ako je priemer EÚ aj V3, ako poukazuje vyššia medzera rizika chudoby," uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Celkovo sa v rámci podpory rodiny najviac zdrojov rozpočtuje na rodičovský príspevok, na ktorý by malo ísť 551 miliónov eur, čo oproti schválenému rozpočtu na tento rok predstavuje nárast o 169 miliónov eur. Rozpočet počíta so zvýšením tohto príspevku na dve úrovne, a to pre rodičov, ktorí pracovali, a tých, ktorí nepracovali.



Objem prostriedkov na prídavok na dieťa má dosiahnuť 334,1 milióna eur, čo predstavuje nárast o 13,7 milióna eur. Hlavným dôvodom nárastu je zabezpečenie novozavedeného jednorazového zvýšenia prídavku pre rodičov prvákov.



Ostatné príspevky na podporu rodiny majú dosiahnuť 48,8 milióna eur, na príspevok na starostlivosť o dieťa má ísť 4,8 milióna eur. V rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa počíta aj s výdavkami na zabezpečenie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.