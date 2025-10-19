< sekcia Ekonomika
Na podporu smart inovácií v Trenčíne majú ísť takmer dva milióny eur
Autor TASR
Trenčín 19. októbra (TASR) - Na podporu rozvoja, tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie požiada mesto Trenčín o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,97 milióna eur s DPH. Návrh na predloženie žiadosti o príspevok na projekt Inovácie verejných služieb SMART City schválili vo štvrtok (16. 10.) poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
Ako informoval trenčiansky viceprimátor Patrik Žák, v prípade smart inovácií pôjde o monitorovanie klímy, energií, dokončenie zelenej vlny na križovatkách, najmä pod starým cestným mostom, implementáciu kamier - či už inštaláciu nových alebo aktualizáciu starších.
„Projekt je na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR označený ako schválený, takže my v najbližších týždňoch očakávame ďalšie právne kroky, aby sme mohli tieto veci doťahovať,“ doplnil Žák.
Zmluvu s úspešným uchádzačom uzatvoria s odkladacou podmienkou účinnosti. V prípade, ak odkladacia podmienka účinnosti nebude splnená v lehote do 30. septembra 2026, zmluva, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, zanikne.
