Na podporu výskumu batérií firmy InoBat Auto pôjde 5 miliónov eur

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo financií SR predložilo návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Materiálom sa navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov pre spoločnosť InoBat Auto, j.s.a., na podporu projektu výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobilitu. Vyplýva to z materiálu MF SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



"Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť InoBat Auto prináša na Slovensko unikátne spojenie vysokokvalifikovaného konzultanta pre batérie a plánuje postaviť výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku, navrhuje sa vláde SR podporiť projekt s jednorazovou dotáciou vo výške 5 miliónov eur," uviedol rezort financií v schválenom vládnom materiáli.



Objem investovaných prostriedkov spoločnosťou InoBat Auto je podľa MF SR v prvej fáze 100 miliónov eur s vytvorením asi 150 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Vo druhej fáze to je až 1 miliarda s potenciálnou zamestnanosťou asi 1500 pracovníkov. Prostriedky poskytne vláda SR po splnení všetkých zákonmi stanovených podmienok a použijú sa primárne na financovanie odborných kapacít a technologických potrieb pre spustenie činnosti R&D (výskumného a vývojového) centra a výstavby pilotnej linky. Pre úspešné spustenie projektu je potrebné zabezpečiť získanie svetových špičkových expertov. Vyššie uvedenou dotáciou bude príjemca môcť kryť aj náklady na spolufinancovanie projektov.



InoBat Auto, j.s.a. vznikla spojením renovovanej americkej spoločnosti Wildcat Discovery Technologies Inc. (WDT) a spoločnosti InoBat, j.s.a. (InoBat).