Na pohovore je ochotných 16 % uchádzačov vyjednávať o vyššej mzde

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na ponuky, pri ktorých je vyhovujúci plat, zareaguje 68 % Slovákov. Na pohovore je ochotných o vyššej mzde vyjednávať 16 %, zvyšní uchádzači očakávajú, že by im plat stúpol po skúšobnej dobe. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, o ktorom na svojej webovej stránke informovala spoločnosť Profesia.



"Vo vyjednávaní sú najsmelší ľudia, ktorí patria do vysokopríjmových skupín - 18 % z nich chce na pohovore žiadať vyššie ohodnotenie. Naopak, zamestnanci z nízkopríjmových skupín sú menej odvážni, v prieskume túto možnosť uviedlo len osem percent z nich," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Kandidáti zároveň nemajú záujem o písanie motivačného listu. Z prieskumu vyplýva, že požiadavka napísať motivačný list odradí reagovať na inzerát 20 % ľudí. Najdôležitejšie je pre respondentov, aby boli v inzeráte uvedené všetky potrebné informácie o náplni práce. Nedostatok informácií o pracovnej náplni odradí reagovať na ponuku 43 % uchádzačov.



"Tretím najčastejším dôvodom, prečo Slováci a Slovenky nakoniec nereagujú na ponuku, ktorá ich podľa názvu zaujala, je nemožnosť práce z domu. V tomto prípade sa ukázal najväčší rozdiel pri príjmových skupinách," priblížila Melcerová s tým, že ľudia z nízkopríjmových skupín uviedli tento dôvod v 8 %. Pri zamestnancoch s vysokými príjmami je to zásadná požiadavka pre viac ako tretinu z nich.



Podobný prieskum bol realizovaný aj v Českej republike. Českých uchádzačov o prácu viac ako Slovákov odrádza nevhodne formulovaný inzerát či keď text obsahuje gramatické chyby. Prekáža to 22 % respondentov. Písať motivačný list odradí 14 % opýtaných v Česku.