Na poľsko-slovenskej hranici prepojili plynárenské systémy

Nowy Łupków/Výrava 4. augusta (TASR) - Plynárenské prepravné siete Poľska a Slovenska po prvý raz v histórii prepojili v utorok (3. 8.) na poľsko-slovenskej hranici zástupcovia spoločnosti Eustream a Gaz-system. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík.



Nový plynovod spájajúci prepravné systémy Poľska a Slovenska bude tvoriť dôležitú časť európskeho prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení. Na poľskej strane projekt buduje spoločnosť Gaz-system S.A., na slovenskej prevádzkovateľ prepravnej siete, spoločnosť Eustream.



"Hraničný zvar je symbolom významného pokroku prác na oboch stranách hranice. Nové prepojenie prinesie dôležité benefity pre celý región strednej a východnej Európy," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič po spoločnom stretnutí na štátnej hranici.



"Takzvaný 'zlatý zvar' bude spájať poľský a slovenský systém na prepravu zemného plynu. Tento prepoj, podobne ako plynovod Baltic Pipe, ktorý sa kladie na dno Baltského mora, umožní zrealizovať odvážny projekt. Od Baltského mora k vrcholom hôr, a ďalej na juh kontinentu, bude môcť prúdiť plyn z nórskych kontinentálnych šelfov, alebo LNG (skvapalený zemný plyn, pozn. TASR) z celého sveta. Výstavba v tomto krásnom a ťažkom teréne je dobrým príkladom, že spoločná hranica na hrebeni Karpát je príležitosťou na spoluprácu medzi našimi národmi," uviedol minister Piotr Naimski, splnomocnenec poľskej vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru.



Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Gaz-system Tomasza Stępieńa prepojenie plynárenských systémov Poľska a Slovenska prispeje k posilneniu regionálnej bezpečnosti dodávok zemného plynu a je dôležitou súčasťou spolupráce krajín v rámci iniciatívy troch morí.



"Práce sú dokončené na viac ako 90 percent. Dokončiť investíciu a spustiť plynovod plánujeme v súlade s termínmi oznámenými trhu, teda v prvom kvartáli roka 2022," povedal Stępień



Ako doplnil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, severojužné plynovodné prepojenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť nielen Slovenska, ale celého regiónu.



"Hoci zemný plyn je a bude fosílnym palivom, jeho úloha ako prechodného paliva na ceste k bezuhlíkovej Európe je nespochybniteľná. Navyše, samotná plynová infraštruktúra je do budúcnosti využiteľná aj na prepravu obnoviteľných plynov. Medzi nimi dôležitú úlohu zohrá aj vodík, pričom na jeho primiešavanie bude nový plynovod do Poľska technicky pripravený," uviedol Galek.



Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko má celkovú dĺžku približne 164 kilometrov (km). Na poľskej strane má dĺžku 61,3 kilometra a na slovenskej časti 103 km. Po dokončení bude mať plynovod prepravnú kapacitu 4,7 miliardy kubických metrov v smere na Slovensko a 5,7 miliardy kubických metrov v smere do Poľska.



Hodnota projektu na slovenskej strane je viac ako 130 miliónov eur. Finančne je podporený Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a tiež spolufinancovaný Európskou investičnou bankou. Nové prepojenie je zároveň súčasťou plánovanej budúcej paneurópskej siete na prepravu vodíka – European Hydrogen Backbone.