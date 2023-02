Na pomoc odídencom dostanú samosprávy 100 eur za osobu a týždeň

Bratislava 19. februára (TASR) – Samosprávy sa môžu uchádzať o dotáciu na úhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci odídencom z Ukrajiny v celkovej výške 127 miliónov eur. Za každého z odídencov so štatútom dočasného útočiska môžu mestá a obce spätne dostať 100 eur za týždeň, a za obdobie až 26 týždňov, informovala dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Štátny tajomník rezortu Dušan Velič vyzval samosprávy na rýchle podávanie žiadostí, keďže je peniaze treba vyčerpať do konca tohto roka.



Výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu plánuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásiť počas niekoľkých dní. "Ide o tie mestá o obce, ktoré podľa údajov ministerstva vnútra z februára minulého roku, poskytli pomoc utečencom z Ukrajiny, útočisko, pomoc, starostlivosť a strechu nad hlavou," priblížila Remišová.



Podľa MIRRI ide spolu o 1447 obcí a miest vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. "Je to veľký úspech, že sa nám podarilo presmerované eurofondy presunúť na zvládanie migračnej krízy, na výdavky, ktoré naše mestá a naše obce mali práve s migračnou krízou," dodala Remišová.



Samosprávy môžu žiadať o príspevok napríklad ako kompenzáciu za základnú materiálnu pomoc, poskytnutie potravín a stravy, nákladov na dopravu, zdravotnú a psychologické pomoc či tlmočenie a prekladateľské služby.



MIRRI podľa Remišovej pripravuje aj ďalší projekt, ktorý by mal refundovať výdavky štátu spojené s migračnou krízou. Štátne orgány, ktoré tiež poskytli pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, by si mali rozdeliť 117 miliónov eur. "Takisto sa pripravujú aj ďalšie schémy z eurofondov z operačného programu Ľudské zdroje pre dobrovoľníkov, ktoré sa angažovali pri pomoci ľudom," dodala Remišová. Na refundáciu nákladov na migračnú krízu umožnila Európska komisia Slovensku využiť z eurofondov spolu 315 miliónov eur.