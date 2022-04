NA POMOC SO ZDRAŽOVANÍM CHCE VLÁDA ZA DVA ROKY MINÚŤ VYŠE MILIARDY EUR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. Vo štvrtok to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO).



"V rámci pomoci pre obyvateľov na boj s infláciou predstavujeme jednorazové aj systémové opatrenia. Ide o jednorazový prídavok na dieťa, uvedenie jednorazového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou. Taktiež zvyšujeme daňový bonus," priblížil na tlačovej konferencii.



V tomto roku plánujú minúť, na jednorazové aj systémové opatrenia, 260 miliónov eur. "Vieme, že problém inflácie je problém, ktorému budeme čeliť najbližšie roky. Na budúci rok pomôžeme občanom SR sumou vyše jednej miliardy eur," doplnil Heger.