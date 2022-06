Košice 3. júna (TASR) – Na mieste bývalého futbalového ihriska medzi Popradskou a Brnenskou ulicou v Košiciach sa začína výstavba Národného tréningového centra (NTC). V piatok slávnostne poklepali základný kameň. Projekt za 15 miliónov eur bez DPH má slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím na tenis a bedminton. Uvedenie do prevádzky je naplánované na záver budúceho roka.



Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, ktorej 51-percentným akcionárom je Slovenský tenisový zväz (STZ). Mesto Košice v nej má 49-percentný akciový podiel. Sumou deväť miliónov eur prispeje na výstavbu vláda. Zvyšok budú financovať STZ a mesto, pričom investícia mesta sa pohybuje na úrovni okolo troch miliónov eur. "Kým od nežnej revolúcie v meste možnosti zahrať si tenis ubúdali, vďaka výstavbe NTC konečne pribudnú. Naši najlepší tenisti z východu republiky tak už nebudú musieť odchádzať do hál v Bratislave," povedal primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že viac kurtov na tenis a bedminton zlepší dostupnosť týchto športov aj pre mládežnícke tréningy žiakov z košických základných škôl.



Podľa vedenia STZ bude NTC v Košiciach veľkým impulzom pre talentovanú mládež z východného Slovenska a pre celý slovenský tenis. Prezident STZ Miloslav Mečíř označil začiatok jeho výstavby za významný moment. "Chcel by som, aby táto stavba slúžila hlavne mladej generácii, ale aj všetkým občanom celého regiónu, nielen mestu Košice – aby deti mohli realizovať svoje sny a podľa svojich vzorov dokázali napredovať k veľkým výsledkom," uviedol.



Projekt pozostáva zo šesťkurtovej tenisovej haly, štyri majú slúžiť na tenis a na zvyšných dvoch bude položených osem bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú šatne, hygienické zariadenia, recepcia, kancelárie, reštaurácia, obchodný priestor či fitnescentrum. Súčasťou areálu je aj osem vonkajších tenisových kurtov, šesť antukových a dva s tvrdým povrchom. Zároveň má byť vybudovaných 85 parkovacích miest, ktoré budú môcť využívať aj miestni obyvatelia.



Pôvodne malo na uvedenom mieste vyrásť Národné tenisové centrum. Memorandum o spolupráci pri výstavbe takéhoto športoviska s medzinárodným významom podpísalo mesto Košice so STZ v roku 2015. Investícia mala predstavovať 30 miliónov eur. Voči plánovanej výstavbe sa spustila petícia. Obyvatelia okolitých ulíc sa obávali zhoršenia dopravnej situácie či zvýšenia hlučnosti, čo neskôr potvrdil aj špeciálny stavebný úrad mesta. K zmene projektu na tréningové centrum prispeli aj rozpory v zákone týkajúce sa správneho konania či územného plánu lokality. Z pôvodného projektu sa napokon úplne vypustila napríklad centrálna multifunkčná hala pre 5000 divákov, ktorá mala slúžiť aj ako dejisko rôznych spoločensko-kultúrnych akcií.