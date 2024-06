Na popradskom letisku odštartovali letnú charterovú sezónu

Poprad 5. júna (TASR) - Na popradskom letisku v stredu odštartovali letnú charterovú sezónu. Predpoludním spod Tatier odletelo prvé lietadlo do Turecka. Predseda predstavenstva letiska Patrik Františka očakáva, že tohtoročné leto sa zaradí medzi jedno z najsilnejších, počet charterových letov by sa mohol medziročne zvýšiť dvojnásobne.



Letisko predpokladá dohromady až 130 charterových letov. "Štandardne sa bude lietať do obľúbeného Bulharska dvakrát do týždňa, šesťkrát do týždňa do Turecka a prvýkrát v histórii z Popradu aj do Afriky, konkrétne do Tuniska s rotáciou každých sedem dní," priblížil Františka. Konkrétne ponuky aj letový plán nájdu cestujúci na profile letiska na sociálnej sieti. Vďaka silnej konkurencii cestovných kancelárií sú v ponuke niekoľko dní pred odletom pobyty lacnejšie aj o 60 percent.



Františka dodal, že na cestu za dovolenkou a spoznávaním krajín môžu cestujúci využiť aj pravidelnú linku z Popradu do Londýna, a to na dve letiská. Na jeden prestup na letisku v Lutone môžu navštíviť až 121 destinácií v 38 krajinách. Druhé letisko Stansted je zasa jedným z najväčších hubov dopravcu Ryanair a lieta tam aj ďalších 16 leteckých dopravcov. "Cestujúci sa tak vedia dostať priamo z Popradu, na jeden prestup, až do 189 destinácií v 37 krajinách," upozornil Františka.



Pred novou letnou sezónou sú aj vďaka rozšíreniu počtu charterových letov očakávania popradského letiska veľké. Predseda predstavenstva skonštatoval, že na letisku spravili všetko preto, aby sa cestujúci cítili komfortne, vybavovanie prebiehalo rýchlo a zároveň pripravili na parkovisku dostatočný počet parkovacích miest. "To si vyžiadalo prevádzkové zmeny a rovnako aj navýšenie počtu členov personálu," zdôraznil.



Marketingový manažér letiska Martin Švidroň doplnil, že z pohľadu letovej prevádzky a počtu prepravených cestujúcich očakávajú jednu z historicky najsilnejších sezón a zároveň aj jeden z najúspešnejších rokov. "Napovedá tomu aj doterajší počet odbavených cestujúcich. Hoci sme aktuálne ešte len na prahu najvyťaženejšej časti roka, počet odbavených cestujúcich už presiahol 30.000, čo je 60-percentný nárast oproti minulému roku. Počet leteckých pohybov už teraz presiahol 3000," konkretizoval priebežné výsledky Švidroň. Správy z partnerských cestovných kancelárií sú podľa neho veľmi povzbudivé a pre rekordné predaje sú dokonca nútené navyšovať kapacity a pridávať lety z popradského letiska