Slováci si v lete obľúbili Turecko: Istanbul a Antalya lámali rekordy

Bratislava 26. októbra (TASR) - Najobľúbenejšími letnými turistickými destináciami Slovákov boli v tomto roku Anglicko, Taliansko a Grécko. V obľúbenosti dovolenkových destinácií sa na popredné miesto dostalo aj Turecko. Slovenskí dovolenkári v lete najčastejšie cestovali z bratislavského letiska. Vyplýva to z údajov online predajcu leteniek Kiwi.com.



"Zo všetkých rezervácií urobených na dátum od 1. 6. do 30. 9. 2024 je jasné, že odlety zo Slovenska pribúdajú, a leto prekvapilo novými trendy krajinami. TOP 10 destináciám kraľuje Anglicko, za ním nasledujú tradičné letné stálice Taliansko a Grécko. Vďaka novým linkám z Bratislavy sa Turecko vyšplhalo z minuloročnej štrnástej tento rok až na štvrtú priečku, a tým predbehlo obľúbené dovolenkové destinácie z roku 2023 - Bulharsko, Španielsko či Maltu," zhodnotil online predajca leteniek.



Turecko zaznamenalo v počte rezervácií medziročný nárast o 141 % a stalo sa najtrendovejšou krajinou tohtoročného leta. Najväčšie turecké mesto Istanbul postúpilo v obľúbenosti z vlaňajšieho 74. na tohtoročné šieste miesto, Antalya sa stala ôsmym najobľúbenejším mestom u slovenských cestovateľov. Popularitu Turecka u dovolenkárov podľa predajcu leteniek ovplyvnilo predovšetkým nové spojenie z bratislavského letiska, odkiaľ sa v letnej sezóne pravidelne lietalo do tureckej Antalye aj Istanbulu.



Najviac letov (71 %) v tohtoročnej letnej sezóne bolo podľa dát online predajcu leteniek rezervovaných s odletom z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Z košického letiska bolo za letnú sezónu rezervovaných takmer 28 % letov, oproti minulému roku ide o nárast o 7 %. Popradské letisko v tohtoročnej letnej sezóne využilo 1,21 % cestujúcich.



Z údajov takisto vyplynulo, že dovolenkári si v tohtoročnej letnej sezóne kupovali letenky spontánnejšie a cestovali v priemere na dlhšie obdobie ako vlani. Priemerná cena letenky bola 133,63 eura, najlacnejšie vyšli odlety v septembri.