Na portál výstavby sa prvý deň fungovania registrovalo 300 stavebníkov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Na portál výstavby, ktorý Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR spustil od 1. apríla, sa za prvý deň jeho fungovania registrovalo 300 stavebníkov. Portál výstavby UUPV spustil v deň, keď do účinnosti vstúpil nový stavebný zákon. Uviedol to vo štvrtok počas Fóra slovenského stavebníctva generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania UUPV SR Roman Skorka. Fórum organizoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v rámci veľtrhu Coneco Racioenergia.



„Za prvý deň sme mali nejakých 300 registrácií. Prvotná registrácia sa vyžaduje len od osoby stavebníka alebo poverenej osoby. Zatiaľ nemáme štatistiku o podaniach alebo ich vybavovaní," spresnil Skorka.



Portál výstavby je určený pre osoby, ktoré sa pohybujú v stavebníctve - od stavebníkov, projektantov a stavbyvedúcich až po stavebné úrady, dotknuté orgány a právnické osoby. Systém poskytuje jednotný digitálny priestor, kde sa zhromažďujú všetky potrebné dokumenty, povolenia a podania v elektronickej forme. Zabezpečuje tiež komunikáciu medzi účastníkmi výstavby.



Skorka priblížil, že pri príprave a spustení portálu výstavby úrad vychádzal z nového stavebného zákona. Povinnosť registrovať sa na portáli majú stavebníci, pre ktorých je to priestor na pridávanie potrebných dokumentov a komunikáciu s orgánmi. Doplnil, že portál bude mať aj verejnú časť, kde sa bude môcť aj verejnosť, ktorá nie je účastníkom konania, informovať o plánovanej výstavbe v okolí, avšak len obmedzene.



„Informačný systém má obsahovať aj verejne dostupnú časť, kde sa majú zverejňovať informácie nielen o území, ale aj o úkonoch vydaných stavebným úradom, konkrétne sú to rozhodnutia, ale len vybrané časti,“ priblížil Skorka.



Ak ide o stavby, pri ktorých možno očakávať záujem verejnosti, zverejňovanie informácií ukladá aj zákon. „Pokiaľ ide o stavby, ktoré boli predmetom zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie, tam priamo legislatíva v oblasti životného prostredia ukladá obciam zverejňovať všetky nasledujúce povoľovacie fázy, čiže pre takéto stavby, kde práve možno očakávať nejaký legitímny záujem dotknutej verejnosti, budú informácie dostupné,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy SR Ladislava Cengelová.