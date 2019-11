Na poskytnutie dávky z garančného fondu sa vyžadujú viaceré doklady

Bratislava 7. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete potravín Kačka, že k žiadosti o garančnú dávku musia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predložiť požadované doklady. Tými sú žiadosť o dávku garančného poistenia (tlačivo je prístupné v každej pobočke a aj na webovej stránke poisťovne). Žiadosť musí vyplniť a podpísať zamestnanec.



Ďalším potrebným dokladom sú fotokópie dokladov o pracovnoprávnom vzťahu zamestnanca k platobne neschopnému zamestnávateľovi, napríklad pracovná zmluva alebo iný doklad, ktorý dokazuje dohodnuté mzdové podmienky. Tretím je doklad o skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak zamestnanec tento vzťah už ukončil. Posledným je potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne od správcu konkurznej podstaty sama.



Na základe týchto dokladov poisťovňa overí trvanie pracovnoprávneho vzťahu, mzdových podmienok a formy odmeňovania zamestnancov v nadväznosti na rozsah požadovaných neuspokojených mzdových nárokov.



"Údajmi uvedenými v požadovaných dokumentoch Sociálna poisťovňa pri výkone svojej činnosti nedisponuje, ani ich neeviduje vo svojich registroch. Preto je nevyhnutné, aby ich žiadatelia o garančnú dávku predložili ako povinnú súčasť žiadosti. V prípade, že žiadatelia nedokážu takéto doklady získať od zamestnávateľa a predložiť ich poisťovni, aj napriek tomu, že ide o povinnosť žiadateľa o dávku, Sociálna poisťovňa si ich vyžiada od zamestnávateľa sama. V tomto smere ale môže začať konať až po podaní žiadosti o dávku, a to celý proces jej schválenia predĺži. Preto je pre žiadateľa časovo výhodné, aby tieto doklady predložil už pri podaní žiadosti," uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder.



Na posúdenie nároku na dávku garančného poistenia zamestnancov siete Potravín Kačka je príslušná Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec, ktorá vynakladá úsilie na to, aby mali títo zamestnanci dávky vyplatené čo najskôr. Informovať sa o postupe a podať žiadosť o dávku spolu s požadovanými dokladmi môžu v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Pobočky sú v tejto veci informované a pripravené bývalým zamestnancom siete potravín Kačka poskytnúť pomoc.



"Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že bez kompletných žiadostí o garančnú dávku, ktorá obsahuje všetky potrebné vyššie uvedené náležitosti, nemôže o garančnej dávke rozhodnúť. V prípade, že do konca novembra 2019 bude mať kompletné žiadosti o garančnú dávku, je schopná všetkým cca 1800 zamestnancom spoločnosti Kačka vyplatiť garančnú dávku najneskôr do Vianoc 2019," upozorňuje hovorca.