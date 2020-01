Na post šéfa Boeingu nastúpil David Calhoun

Washington 13. januára (TASR) - Vedenie amerického výrobcu lietadiel Boeing preberá od pondelka David Calhoun. Post získal po odchode Dennisa Muilenburga, ktorý doplatil na krízu spoločnosti spojenú s lietadlami 737 MAX.



Calhoun (62) bol za nového výkonného riaditeľa Boeingu vymenovaný 23. decembra. Stalo sa tak ihneď po tom, ako sa Muilenburg pod tlakom prehlbujúcej sa krízy v spoločnosti vzdal funkcie.



Firma Boeing zápasí s problémami od marca minulého roka, keď úrady po celom svete uzemnili lietadlá 737 MAX. Reagovali vtedy na druhú tragickú haváriu stroja v krátkom čase po sebe. Prvé z lietadiel tohto typu patriace indonézskym aerolíniám Lion Air sa zrútilo koncom októbra 2018 krátko po štarte do Jávskeho mora a druhé lietadlo patriace spoločnosti Ethiopian Airlines spadlo začiatkom marca minulého roka, rovnako krátko po štarte. Obe havárie si vyžiadali takmer 350 životov.



Boeing odhadol náklady spojené s uzemnením lietadiel do dnešných dní na viac než 9 miliárd USD (8,09 miliardy eur). Navyše, ďalšie náklady plánuje zverejniť pri prezentácii výsledkov za 4. kvartál minulého roka. Tie oznámi 29. januára.



Boeing počíta s ďalšími nákladmi v dôsledku zastavenia produkcie strojov 737 MAX od januára tohto roka, kompenzácií pre aerolínie, ktoré museli pre krízu jeho lietadiel rušiť lety, ako aj pre pomoc dodávateľským reťazcom. Firma zároveň zvažuje ďalšie úvery.



Calhoun, ktorý v Boeingu pôsobí od roku 2009, už pred dnešným nástupom do funkcie šéfa Boeingu pracoval na zlepšení vzťahov výrobcu lietadiel s regulačnými úradmi, leteckými spoločnosťami a právnikmi s cieľom vytiahnuť spoločnosť z krízy. V minulosti pôsobil vo vedení investičnej spoločnosti Blackstone a určité obdobie bol šéfom divízie koncernu General Electric, ktorej súčasťou bola výroba leteckých motorov.