< sekcia Ekonomika
Na poštách predali vyše 6500 lístkov na vlaky ZSSK
Lístky so zľavou 100 %, tzv. nulté lístky, a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne cez ZSSK - online, v mobilnej aplikácii Ideme vlakom alebo v pokladnici na stanici.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Na pobočkách Slovenskej pošty od októbra 2025 predali viac ako 6500 vnútroštátnych cestovných lístkov na vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Za prvé tri mesiace od zavedenia tejto možnosti bol najväčší záujem na východnom Slovensku, informovala vo štvrtok Slovenská pošta.
„December priniesol 90-percentný nárast predaja oproti októbru, keď bol spustený,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová. Pošta sa tak podľa nej stala vítanou alternatívou predajných miest pre tých, ktorí preferujú fyzickú kúpu lístka namiesto online nákupu, pre cestujúcich v obciach bez železničnej stanice alebo so stanicou bez pokladnice. Táto služba je praktickým doplnením pokladníc a digitálnych predajných kanálov ZSSK.
„Na poštách je možné zakúpiť jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK (1. a 2. trieda), zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie,“ vymenovala Peterová.
Lístky so zľavou 100 %, tzv. nulté lístky, a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne cez ZSSK - online, v mobilnej aplikácii Ideme vlakom alebo v pokladnici na stanici.
„Predaj lístkov ZSSK je dostupný vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom APONET,“ pripomenula Peterová. Pobočky sú označené nálepkou o predaji lístkov na vlaky ZSSK, pracovníci pošty boli riadne zaškolení a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. „Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový servisný poplatok podľa aktuálneho cenníka ZSSK,“ dodala Peterová.
„December priniesol 90-percentný nárast predaja oproti októbru, keď bol spustený,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová. Pošta sa tak podľa nej stala vítanou alternatívou predajných miest pre tých, ktorí preferujú fyzickú kúpu lístka namiesto online nákupu, pre cestujúcich v obciach bez železničnej stanice alebo so stanicou bez pokladnice. Táto služba je praktickým doplnením pokladníc a digitálnych predajných kanálov ZSSK.
„Na poštách je možné zakúpiť jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK (1. a 2. trieda), zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie,“ vymenovala Peterová.
Lístky so zľavou 100 %, tzv. nulté lístky, a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne cez ZSSK - online, v mobilnej aplikácii Ideme vlakom alebo v pokladnici na stanici.
„Predaj lístkov ZSSK je dostupný vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom APONET,“ pripomenula Peterová. Pobočky sú označené nálepkou o predaji lístkov na vlaky ZSSK, pracovníci pošty boli riadne zaškolení a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. „Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový servisný poplatok podľa aktuálneho cenníka ZSSK,“ dodala Peterová.