Na posúdenie vplyvu ciel USA je podľa MMF ešte priskoro

Dubaj 11. februára (TASR) - Americké clá sa "vyvíjajú" a na hodnotenie ich vplyvu na svetové hospodárstvo je ešte priskoro, vyhlásila v utorok výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



S novou administratívou v Spojených štátoch prišli zmeny obchodnej politiky, "ktoré sme očakávali, že prídu, ktoré boli oznámené vo volebnej kampani, ale je tu veľa, veľa neznámych," povedala šéfka MMF na konferencii v Dubaji. "Takže, keď sa zamýšľam nad vplyvom na svetové hospodárstvo, odpovedala by som vám, že dnes je ešte príliš skoro na odpoveď," dodala. Svetová ekonomika podľa nej vykazuje pozoruhodnú odolnosť, a to i napriek sérii bezprecedentných šokov.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (10. 2.) nariadil clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Zopakoval tiež, že pravdepodobne už tento týždeň oznámi aj recipročné clá. Splnil by tak svoj sľub ešte z predvolebnej kampane, že na dovoz do USA uvalí clá v rovnakej výške, akú obchodní partneri uplatnia na americký vývoz.