Na prácu v gastre by už nemalo byť potrebné osvedčenie o spôsobilosti

Bratislava 3. októbra (TASR) - Na prácu s potravinami by už nekvalifikovaní pracovníci nemuseli získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Zrušiť túto plošnú povinnosť navrhli poslanci koaličnej SNS v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov by mala prejsť na prevádzkovateľov.



"Cieľom návrhu zákona je úprava legislatívneho rámca s aktuálnymi potrebami sektora cestovného ruchu. Navrhovaná právna úprava reaguje na dlhodobý a pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaného personálu v zariadeniach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Sektor cestovného ruchu napriek postupnému zlepšovaniu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorých počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19, a následne energetickou krízou a infláciou," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Pripomenuli, že nedostatok pracovnej sily v tomto sektore sa prejavuje najmä počas letnej a zimnej turistickej sezóny. V tomto čase podľa SNS rastie potreba zvyšovať počet zamestnancov, a to práve v povolaniach, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu. Zamestnávatelia sú tak podľa predkladateľov novely odkázaní na zamestnávanie nekvalifikovaných ľudí, avšak komplikuje im to súčasná požiadavka pre každého zamestnanca mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.



Podľa novely tak už nebude potrebovať osvedčenie o spôsobilosti na prácu s potravinami každý zamestnanec, povinnosť za ich zaškolenie sa prenesie na prevádzkovateľa. Ten bude povinný zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá osvedčenie o spôsobilosti má a môže zaškoliť ostatných zamestnancov.



Zákon by mal byť účinný dňom vyhlásenia.