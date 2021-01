Na prestavbu bývalého Heliandu vyhlásili architektonickú súťaž

Piešťany 18. januára (TASR) – Do 12. marca sa môže odborná verejnosť zapojiť do architektonickej súťaže o prestavbu opusteného areálu výrobne elektrických svetiel Heliand na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Novú náplň mu plánuje dať spoločnosť Magna Energia, zaoberajúca sa dodávkou elektriny a plynu. Podľa architekta Štefana Moravčíka zo Slovenskej komory architektov ide o jednu z mála súťaží návrhov, ktoré na Slovensku vyhlasuje súkromný sektor.



Objekt vilového typu pravdepodobne slúžil prvotne ako obytný dom, bol postavený na konci 20. rokov 20. storočia. Po druhej svetovej vojne sa stal prvou výrobňou vianočného osvetlenia v Československu, v období socializmu bola firma Heliand zoštátnená a od roku 1957 zmenila názov na Zlatokov - okresný podnik miestneho priemyslu. Známe vianočné osvetlenia, ako boli Muchotrávka, Snehuliaci či Svetluška, ktoré sa tam vyrábali, sa dodnes pravdepodobne nachádzajú v slovenských domácnostiach. Pre potreby priemyselnej prevádzky bola postupne pristavaná výrobná hala a obslužné objekty, sklady a garáže.



Práve transformácia areálu bude predmetom súťaže overenej Slovenskou komorou architektov. "Sme radi, že hoci žiadna z existujúcich budov nie je národnou kultúrnou pamiatkou, odporúčaním investora pre súťažiacich je práca minimálne s hodnotnými časťami budov. A to z hľadiska zachovania identity miesta i racionalizácie nákladov na búranie," uviedla spracovateľka súťažných podkladov, piešťanská urbanistka Lívia Gažová. Hlavnou výzvou pre súťažiacich bude podľa slov predsedu predstavenstva spoločnosti Martina Ondka vyriešenie priestorovej organizácie areálu, prepojenie budov do funkčného celku a celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.