Na prihlásenie sa do e-služieb už nie je nutný elektronický OP

Bratislava 30. júna (TASR) - Do e-služieb Sociálnej poisťovne (SP) sa už poistenci vedia prihlásiť aj pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie. Je to ďalšia bezpečná možnosť popri vstupe s elektronickým občianskym preukazom. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková. Modernejší spôsob prihlasovania podľa jej slov úplne nahradí používanie Grid kariet.



Novinka v prihlasovaní sa týka zamestnávateľov - pre službu odvádzateľ poistného, samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) - pre službu saldokonto a fyzických osôb - pre službu individuálny účet poistenca, ktorým prístupy do e-služieb zriaďujú pobočky SP.



Ako vysvetlila hovorkyňa, nový klient dostane prístup pre aktiváciu v pobočke, existujúci si ho aktivuje sám. "Klienti, ktorí aktuálne využívajú Grid kartu, sa môžu do e-služieb prihlásiť rovnako ako doteraz," poznamenala Dvoráková. V nastaveniach svojho profilu si vedia aktivovať nový spôsob prihlasovania. Nových používateľov e-služieb pri podpise dohody v pobočke SP už čaká nový spôsob prihlásenia. Vo svojej mailovej schránke si nájdu e-mail, ktorý bude obsahovať odkaz na vytvorenie hesla.



Pre nový prístup do e-služieb je potrebná mobilná aplikácia. Pomocou nej si klienti nasnímajú QR kód z e-služieb a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup. E-služby používateľa pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla, vyzvú na zadanie jedinečného kódu z mobilnej aplikácie, a potom ho presmerujú do prostredia e-služieb.



"Po aktivovaní nového spôsobu prihlásenia si klient bude môcť spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany pred zneužitím, alebo si ho obnoviť, ak ho zabudne," podotkla hovorkyňa. V takýchto prípadoch už teda nebude musieť navštíviť pobočku SP, ako to bolo doteraz napríklad pri strate Grid karty.



Grid karty však zostávajú dočasne v platnosti. Poisťovňa tvrdí, že o ukončení ich používania bude včas informovať.



K aktivácii nového prístupu do e-služieb pripravila SP aj dva stručné návody. Záujemcovia ich nájdu na webovej stránke poisťovne.