Na priznanie k dani z motorových vozidiel zostávajú posledné dva dni

Bratislava 30. januára (TASR) - Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň treba do konca januára aj zaplatiť, upozornila v pondelok hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská. FS rozposlala daňovníkom viac ako 189.000 predvyplnených daňových priznaní, aby im uľahčila plnenie si tejto povinností.



Povinnosť predložiť do 31. januára daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má daňovník, ktorý v roku 2022 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo. "V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou," priblížila Rybanská.



Pri bezhotovostnom prevode treba uviesť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné.



Pri úhrade poštovou poukážkou musí platca uviesť adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné.



FS rozoslala daňovníkom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021, predvyplnené daňové priznanie. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.



Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje na nové zdaňovacie obdobie 2022. Pomôckou na kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným daňových priznaní na linku v lokalite Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.