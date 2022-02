Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti je už iba niekoľko dní

Bratislava 24. februára (TASR) - Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú už iba niekoľko dní na to, aby bez sankcií podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Termín uplynie v pondelok 28. februára, upozornila Finančná správa (FS) SR. Týka sa to približne 9000 daňovníkov, ktorí príjem v období kalendárnych rokov 2016 až 2020 nepriznali.



"Finančnej správe sa podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď ešte v minulom roku v rámci listovej kampane rozposlala 13.000 daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili. Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Zvyšných 700.000 eur finančná správa evidovala od tých, ktorí podali daňové priznanie za rok 2020.



Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľností sa netýka tých, ktorí nehnuteľnosť vlastnili viac ako päť rokov a nemali ju zaradenú v obchodnom majetku, zdedili ju po priamom predkovi alebo potomkovi a dohromady ju vlastnili aspoň päť rokov. Rovnako je z povinnosti vyňatý aj ten, ktorý nehnuteľnosť daroval a nedosiahol žiadny príjem z prevodu vlastníctva, či keď bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako päť rokov. Ďalšou výnimkou je predaj nehnuteľnosti vydanej podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutej do konkurznej podstaty.