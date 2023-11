Na Profesia days v Košiciach sa predstavuje okolo 70 vystavovateľov

Na snímke veľtrh práce Profesia days v Košiciach 14. novembra 2023. Foto: TASR - František Iván

Košice 14. novembra (TASR) - Približne 70 vystavovateľov sa prezentuje na piatom ročníku festivalu príležitostí Profesia days, ktorý sa v Košiciach začal v utorok. Počas dvoch dní ponúka v Kulturparku voľné pracovné miesta v rôznych sektoroch, ako aj poradenstvo. Organizátori o tom informovali na tlačovej konferencii.Podujatie je určené pre študentov stredných a vysokých škôl či pre tých, ktorí aktuálne hľadajú prácu. "Takisto sú vítaní zamestnaní ľudia, ktorí sa chcú informovať o tom, aké sú trendy na trhu práce a čo budú v budúcnosti potrebovať," priblížil eventový riaditeľ spoločnosti Profesia Peter Krutý, podľa ktorého sa na podujatie zaregistrovalo zatiaľ takmer 5000 návštevníkov.Podľa riaditeľa marketingu a komunikácie Martina Menšíka je v Košickom kraji aktuálne viac ako 1700 aktívnych pracovných ponúk, pričom záujem o prácu je nadpriemerný. Kým v celoslovenskom priemere reaguje na jednu pracovnú ponuku 16 ľudí, v Košickom kraji je to 25.Počas tohto roku bolo na portáli profesia.sk zverejnených takmer 26.000 voľných pracovných pozícií z Košického kraja. "Napriek tomu, že je počtom obyvateľov druhý najväčší, vytvára tretí najmenší počet voľných pracovných pozícií v rámci celého Slovenska. Za ním sa nachádza ešte Prešovský kraj, čiže akoby celé východné Slovensko je zdanlivo na okraji záujmu zamestnávateľov," povedal.Dlhodobým negatívnym trendom sú aj pracovné pozície obsadzované prekvalifikovanými ľuďmi. Z aktuálne zverejnených pracovných ponúk v Košickom kraji je 30 percent vhodných pre absolventov a absolventky, 24 percent si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa.Najväčší záujem uchádzačov o zamestnanie je v oblastiach administratívy, maloobchodu a pomocných prác. Na jednu ponuku evidujú aj viac ako 50 reakcií. Naopak, zamestnávatelia majú podľa Menšíka dlhodobý problém nájsť zamestnancov v oblasti informačných technológií (IT). Platy v IT sektore sú pritom v Košickom kraji druhé najvyššie na Slovensku (2315 eur).Napriek tomu sú vo všeobecnosti najhoršie platy práve na východnom Slovensku. Najhoršie je na tom s priemernou mzdou 1551 eur Prešovský kraj. Druhý najhorší je Košický kraj s priemerným platom 1612 eur.