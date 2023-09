Na Profesia days v Žiline sa predstavuje takmer 50 vystavovateľov

Žilina 18. septembra (TASR) - Na treťom ročníku Profesia days v Žiline sa v pondelok a v utorok (19. 9.) predstavuje v Dome odborov takmer 50 vystavovateľov. Podľa manažérky pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubice Melcerovej ponúka nový koncept podujatia lepšiu interakciu uchádzačov o prácu s vystavovateľmi.



Doplnila, že účastníci si môžu otestovať schopnosti aj vďaka umelej inteligencii a poradiť sa so skúsenými personalistami o konkrétnych problémoch v dvoch zónach. "V sprievodnom programe budú odborníci hovoriť o skúsenostiach a zážitkoch ako prerazili na trhu práce. Ale dávať aj praktické rady. Napríklad, ako sa stať dobrým rečníkom. Niekto má prácu, ale chcel by sa v nej zlepšiť a takúto schopnosť získať. Pretože je to niečo, s čím mnohí majú problém," podotkla Melcerová.



Pripomenula, že pri organizácii podujatia spolupracujú aj s dvoma fakultami zo Žilinskej univerzity. "Čiže, komunikujeme aj so študentmi a absolventmi, ktorí sa idú začleniť na pracovný trh. Zo skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov vieme, že približne 40 percent návštevníkov Profesia days sú práve absolventi, ktorí si hľadajú prácu. Možno si dali voľnejšie leto a od septembra sa chcú naplno vrhnúť na pracovný trh," dodala.



Záujem ľudí zamestnať sa v Žilinskom kraji podľa nej za ostatnú dekádu výrazne klesol a zmenili sa aj pracovné oblasti, do ktorých firmy hľadajú nových zamestnancov. V roku 2013 bol priemerný počet reakcií na jednu ponuku zo Žilinského kraja 56, tento rok je to len 12, čo z neho robí tretí najmenej atraktívny kraj. Zo strany uchádzačov je momentálne najväčší záujem o prácu pokladníkov, predavačov a dominujú sektory obchodu, výroby a dopravy, uzavrela manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia.