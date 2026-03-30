Na projekt Ľudia a hrady je vyčlenených viac ako šesť miliónov eur

< sekcia Ekonomika
Autor TASR
Žarnovica 30. marca (TASR) - Na hrade Revište neďaleko Žarnovice odštartujú od začiatku apríla ďalšiu sezónu záchranných a stavebných prác. Hradná zrúcanina je jednou z 34 národných pamiatok, ktorých obnova bude v tomto roku naďalej pokračovať vďaka národnému projektu Ľudia a hrady. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok na stretnutí s médiami informoval, že tento rok je na projekt vyčlenených viac ako 6 miliónov eur a prácu nájde 473 ľudí.
„V tejto novej etape pôjde o najrozsiahlejšiu obnovu hradov na Slovensku. Do tejto novej etapy sa prihlásilo 30 hradov, dva kláštory a dva kaštiele,“ priblížil Tomáš s tým, že stavebné práce sa začnú 1. apríla a potrvajú do konca októbra. Prácu dostane celkovo 473 ľudí, pričom pôjde o štyri profesie: samostatný pracovník, pomocný pracovník, koordinátor a majster.
Konštatoval tiež, že projekt obnovy hradov má viacero prínosov. Jednak zabezpečuje obnovu nášho kultúrneho dedičstva, prispieva k rozvoju cestovného ruchu a dáva prácu ľuďom, ktorí by si ju inak hľadali veľmi ťažko. Väčšina pracujúcich na obnove hradov je totiž podľa jeho slov z rómskej komunity. Tomáš zároveň avizoval, že projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) konštatoval, že od roku 2011, keď projekt obnovy hradov na Slovensku vznikol, sa návštevnosť hradov zvýšila, čo ukazujú aj štatistiky. Poznamenal tiež, že pri obnove a zveľaďovaní hradov by mohli byť nápomocné aj ostatné rezorty. Investície do obnovy pamiatok sa podľa jeho názoru prejavia aj v ďalších odvetviach, ako je podpora vidieka, podpora zamestnanosti v regióne, predaji regionálnych výrobkov či v gastro oblasti a rozvoji infraštruktúry.
Predseda Združenia na záchranu hradu Revište Ratibor Mazúr priblížil, že vďaka tohtoročnej podpore vo výške 200.000 eur zamestná v najbližších mesiacoch obnova hradu neďaleko Žarnovice 17 ľudí, pričom približne 80 percent z nich tvoria Rómovia. Podľa Mazúra sú to ľudia z blízkeho regiónu, ktorí tu pracujú už dlhodobo. Zameriavať sa budú najmä na dokončenie infocentra a takisto na stabilizačné práce.
