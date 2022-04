VIDEO: Na protest v Košiciach prišlo asi 2000 ľudí

Košice 21. apríla (TASR) – Protest proti zhoršovaniu sociálnej úrovne na Slovensku sa vo štvrtok popoludní konal v centre Košíc. Na podujatie, ktoré organizoval Odborový zväz (OZ) KOVO v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR, Jednotou dôchodcov na Slovensku a Asociáciou slovenských kúpeľov, prišlo zhruba 2000 ľudí.



Išlo o prvé zo série protestných zhromaždení, ktoré má podľa organizátorov prinútiť vládu prijať riešenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie občanov a zaviesť konkrétne opatrenia pomoci pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva. „Poukazujeme na zhoršujúcu sa a veľmi vážnu sociálnu úroveň ľudí na Slovensku. Ak to nepomôže, tak určite pôjdeme aj do tvrdších nátlakových akcií, ako je napríklad generálny štrajk v rámci rezortu, v rámci KOVO. Vláda má pracovať tak, aby zlepšila a nie zhoršila kvalitu života,“ uviedol pre TASR predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.



Opatrenia oznámené vo štvrtok vládnym kabinetom považuje za nedostatočné. „Prečo s nami vláda nesedí za rokovacím stolom a nediskutuje tripartita? Prečo nenavrhne, aby sme ako sociálni partneri a sociálna spoločnosť mali právo do toho niečo povedať, povedať, ako sa ľudia naozaj majú?“ povedal.







Podujatie na Hlavnej ulici sa konalo pod heslami ako „Zastavme sociálny úpadok Slovenska“, „Bojujeme za všetkých“ či „Práva, ktoré máme, si nedáme“.



„Dostali sme veľkú facku od našej vlády, dôchodcovia ostali úplne na konci,“ komentovala aktuálne ohlásené vládne opatrenia Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov na Slovensku.



Ďalší takýto protest sa má konať v Žiline 30. apríla a Trnave 7. mája.