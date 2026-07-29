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< sekcia Ekonomika

Na R1 pri Seredi bude od pondelka opäť potrebná diaľničná známka

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave.

Autor TASR
Sereď 29. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy SR upozorňuje všetkých vodičov, že od pondelka 3. augusta budú pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave. Informovala o tom hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.

„Týmto krokom sme chceli aspoň trochu uľahčiť motoristom nepriaznivú situáciu v doprave, ktorú mali vo svojom meste. Teraz sa už môžu tešiť na nový most ponad železničnú trať, na ktorom Slovenská správa ciest finišuje práce,“ povedal minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Toto dočasné vyňatie zo spoplatnenia nebolo jediné - aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 pri hraniciach s Českom (Brodské - Kúty), na D1 na Liptove (Liptovský Mikuláš - Liptovský Peter) a D1 pri Poprade (Poprad Východ - Spišský Štvrtok).
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