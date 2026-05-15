Na R1 pri Žiari nad Hronom ukončili výmenu mostných záverov
Práce ukončili o týždeň skôr, ako bolo naplánované a úsek je už v súčasnosti plne prejazdný.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. mája (TASR) - Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom ukončili diaľničiari výmenu mostných záverov na moste cez potok Teplá pri križovatke Lehôtka pod Brehmi. Práce ukončili o týždeň skôr, ako bolo naplánované a úsek je už v súčasnosti plne prejazdný. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
NDS vysvetlila, že mostné závery umožňujú mostu prirodzene reagovať na zmeny teploty a prenášať dopravné zaťaženie. Zabezpečujú plynulú a bezpečnú jazdu, zároveň tlmia vibrácie a nárazy. Ich priebežná výmena predlžuje taktiež životnosť mosta. Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa dodal, že opravy pri Žiari nad Hronom si vyžiadali len minimálne dopravné obmedzenia.
