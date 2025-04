Na R2 medzi Kriváňom a Mýtnou pracuje vyše 400 ľudí

Kriváň/Mýtna 30. apríla (TASR) - Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 medzi obcami Kriváň a Mýtna je vo finálnej fáze. Na stavenisku pracuje denne vyše 400 ľudí, úsek na hranici okresov Detva a Lučenec plánujú do užívania odovzdať v tomto roku. Na stredajšom kontrolnom dni to skonštatoval minister dopravy (nominant Smeru-SD) Jozef Ráž.



„Práce prebiehajú intenzívne, na stavbe sa pohybuje každý deň okolo 400 robotníkov. Veríme, že termíny budú dodržané. Dúfam, že do konca roka bude stavba odovzdaná do užívania,“ uviedol minister. Úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou označil za výnimočnú stavbu a pripomenul, že po dokončení bude najdlhšou estakádou na Slovensku.



Úsek R2 Kriváň - Mýtna v súčasnosti vstupuje do poslednej stavebnej sezóny. Nosná konštrukcia estakády, ktorá tvorí takmer polovicu vyše deväť kilometrov dlhej rýchlostnej cesty, je už hotová, osadené sú aj vzpery, dobetónované sú i konzoly nosnej konštrukcie. „Na väčšine úseku už prebiehajú finalizačné práce. Robia sa zábradlia, zvodidlá, ukladá sa stredové betónové zvodidlo. Na niektorých častiach je položený liaty asfalt, na pár miestach sa ešte robia rímsy na mostoch,“ doplnil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.



Riaditeľ NDS skonštatoval, že rýchlostná cesta postavená nad úrovňou vegetácie je unikátnou nielen po estetickej stránke, ale aj z pohľadu technických riešení. Samotná estakáda bola budovaná pomocou troch technológií, a to výsuvnej skruže, letmej betonáže a vysúvaním mosta. V súčasnosti je už celý takmer päťkilometrový objekt mostu prepojený.



Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka, práce na jeho výstavbe sa začali v roku 2021. Rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročia stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Skládka bola až desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025.



Po dokončení úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou získajú motoristi s výnimkou úseku Zvolen, západ - Zvolen, východ súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec. Budovanie rýchlostnej cesty v regióne má podľa NDS opodstatnenie najmä v znížení počtu tranzitnej nákladnej dopravy v jednotlivých obciach. Otvorenie úseku R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami podľa diaľničiarov znížilo počet nákladných vozidiel v obciach až o 94 percent.