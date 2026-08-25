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Na R4 pri Prešove pokračujú práce na mostoch aj v tuneli Okruhliak
V tuneli Okruhliak boli ukončené hlbené časti na západnom portáli.
Autor TASR
Prešov 25. augusta (TASR) - Na stavbe R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa, pokračujú práce na mostných objektoch aj v tuneli Okruhliak. V uplynulých dňoch sa tam uskutočnil kontrolný deň, počas ktorého sa riešil plán prác na ďalšie mesiace. Aktuálne sa na stavbe dokončujú nosné konštrukcie mostov. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na sociálnej sieti.
„Most nad Kapušanmi čakajú práce, ktoré ho postupne dovedú takmer do finálnej podoby. Na ďalších dvoch mostoch sa budú realizovať izolácie a pribudne aj zakladanie protihlukových stien pri Finticiach a pri západnom portáli tunela Okruhliak pri Kanaši,“ informuje NDS.
V tuneli Okruhliak boli ukončené hlbené časti na západnom portáli. V ľavej tunelovej rúre prebiehajú práce na sekundárnom ostení. V najbližších týždňoch by mala byť prerazená druhá tunelová rúra, kde tiež následne začnú práce na sekundárnom ostení.
„Na stavbe tak postupne pribúdajú nielen mosty a cestné teleso, ale aj ďalšie metre tunela. R4 sa krok za krokom približuje k svojej budúcej podobe,“ dodáva NDS.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.
„Most nad Kapušanmi čakajú práce, ktoré ho postupne dovedú takmer do finálnej podoby. Na ďalších dvoch mostoch sa budú realizovať izolácie a pribudne aj zakladanie protihlukových stien pri Finticiach a pri západnom portáli tunela Okruhliak pri Kanaši,“ informuje NDS.
V tuneli Okruhliak boli ukončené hlbené časti na západnom portáli. V ľavej tunelovej rúre prebiehajú práce na sekundárnom ostení. V najbližších týždňoch by mala byť prerazená druhá tunelová rúra, kde tiež následne začnú práce na sekundárnom ostení.
„Na stavbe tak postupne pribúdajú nielen mosty a cestné teleso, ale aj ďalšie metre tunela. R4 sa krok za krokom približuje k svojej budúcej podobe,“ dodáva NDS.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.