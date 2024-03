Na realitnom trhu sa v tomto roku očakáva premenlivý vývoj cien bytov

Bratislava 14. marca (TASR) - Vývoj na realitnom trhu bude v tomto roku premenlivý, pokles sa bude striedať s rastom. Odhaduje to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický, podľa ktorého však ceny skončia v pluse a ručička Realitného barometra bude ukazovať hodnotu medzi 2700 a 2750 eur za meter štvorcový (m2). Vo štvrtok o tom informovala Realitná únia SR.



"Tento rok nás čaká premenlivý vývoj, ktorý bude pripomínať aprílové počasie. Pokles sa bude biť s rastom, pričom raz bude vyhrávať jeden, inokedy druhý. Naznačuje to aj vývoj za posledné tri mesiace, keď vo väčšine krajských miest dvojizbové byty zdraželi a trojizbové zlacneli. Celkovo však ceny skončia v pluse a ručička Realitného barometra bude ukazovať hodnotu medzi 2700 a 2750 eur/m2," uviedol Kubrický.



Rastu budú podľa analytika pomáhať zvyšujúce sa príjmy ľudí, klesajúce úrokové sadzby na hypotékach i pozitívna trhová nálada.



Podľa údajov z Realitného barometra Realitnej únie SR, ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách, skončil trh v minulom roku s päťpercentným mínusom. "Jeho ručička sa zastavila na čísle 2629 eur/m2. Na vrub sa to dá pripísať najmä priaznivejšiemu ekonomickému vývoju, ako sa pôvodne očakávalo," priblížil Kubrický s tým, že posledné mesiace hodnota Realitného barometra rastie a trh sa dostal do fázy stabilizácie.



Ceny starších bytov sa medziročne znížili. Najväčší pokles cien pri dvoj- a trojizbových bytoch zaznamenali v Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove, kde bol medziročný pokles v intervale od 6,1 do 9,5 %. V Košiciach, Nitre a Trenčíne ceny medziročne klesli od 1 do 3,9 %. Samostatnou kapitolou je podľa Kubrického Bratislava, kde staršie dvojizbové byty zlacneli o 2,9 %, avšak pri trojizbových bytoch klesli ceny medziročne až o 6,3 %.



"Cenový vývoj v rámci krajiny je rovnomerný, keďže v každej zo skupín miest sú zástupcovia zo západu, stredu či východu Slovenska. Priaznivejším vývojom prešli novšie byty, keď v niektorých krajských mestách skončili medziročne v pluse," doplnil analytik. Najdrahšie staršie trojizbové byty sú pritom v Bratislave a Košiciach, najlacnejšie v Trenčíne.



Aktuálne je podľa analytika najväčší rozdiel v cenách novších a starších bytov pri dvojizbových bytoch v Banskej Bystrici (37 %), pri trojizbových v Trenčíne a Košiciach (40 %). Naopak najmenší rozdiel je pri dvojizbových jednotkách v Bratislave (16 %) a pri trojizbových v Prešove (14 %).