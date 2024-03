Na rekonštrukciu mosta v Námestove chcú využiť externé zdroje

Námestovo 5. marca (TASR) - Projektová dokumentácia na rekonštrukciu poškodeného mosta v Námestove je hotová, aktuálne pokračujú inžinierske činnosti. Predpokladané náklady sú 17 miliónov eur, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce využiť externé zdroje financovania. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Námestovský most sa nachádza v šiestom stupni poškodenia zo sedemmiestnej stupnice a jeho rekonštrukcia bude aj vzhľadom na jeho dĺžku veľmi náročná. Je to veľká výzva pre celý samosprávny kraj. Postupnými krokmi sa v riešení posúvame ďalej," priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že výstavbu je možné spustiť až po ukončení rekonštrukcie mosta v Oravskej Jasenici.



Projektová dokumentácia obsahuje rekonštrukciu nosnej konštrukcie mosta vrátane ríms. Most rozšíria o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov po oboch stranách. Vynovia tiež tamojšiu komunikáciu až po kruhovú križovatku s cestou I/78 v smere do centra Námestova. Projekt obsahuje aj prebudovanie križovatky zo stykovej na okružnú v smere na Lokcu a Tvrdošín, čím podľa ŽSK dôjde k zvýšeniu bezpečnosti premávky.



Lacová dodala, že jednou z pripomienok dotknutých obcí a mesta v súvislosti s projektovou dokumentáciou bola požiadavka na vybudovanie podchodu pre peších. "Po prerokovaní možných technických riešení bolo skonštatované, že vybudovanie podchodu vzhľadom na blízkosť vodovodného potrubia a kanalizácie z technického hľadiska nie je možné ani vhodné. Znamenalo by to totiž časté zatápanie a problematickú údržbu podchodu," vysvetlila hovorkyňa.