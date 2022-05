Na REPowerEÚ by SR mohla čerpať nové granty vo výške 300 - 400 mil.eur

Bratislava 23. mája (TASR) – Európska komisia minulý týždeň predložila návrh na ukončenie závislosti EÚ od ruských energetických surovín. Na úspory energie, diverzifikáciu ich zdrojov či urýchlenie výstavby nových zdrojov zelenej energie bude do roku 2027 treba okolo 210 miliárd eur. Tie by mohli štáty získať dodatočnými pôžičkami z programu obnovy a odolnosti, ale aj z nových grantov či iných fondov EÚ. V pondelok o tom informoval vedúci zastúpenia EK na Slovensku EK Vladímír Šucha.



Z nových zdrojov by mohlo Slovensko získať okolo 300 až 400 miliónov eur. "Ak sa o tieto zdroje chceme uchádzať, musíme vytvoriť v pláne obnovy novú kapitolu, ktorá sa bude týkať redukovania závislosti, ktorú od Ruska máme," povedal Šucha. EK zároveň otvára nové možnosti financovania, ako napríklad možný presun 12,5 % prostriedkov z kohéznej politiky či presun 12,5 % prostriedkov vyčlenených na poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka.



Aký balík financií by z týchto zdrojov mohol ísť na energetickú transformáciu Slovenska zatiaľ podľa Šuchu nie je presne vyčíslené, no odhadom je to 1,4 miliardy eur. Šéf zastúpenia EK na Slovensku spresnil, že vytvoriť novú kapitolu v pláne obnovy a odolnosti nie je pre jednotlivé štáty povinné. "Ak sa chce uchádzať o peniaze z nových zdrojov alebo ak sa chce uchádzať o presun finančných prostriedkov z kohéznej alebo poľnohospodárskej politiky, tak, samozrejme, povinnosť tam je," dodal Šucha.



Plán REPowerEÚ navrhuje okrem iného aj zvýšenie cieľa EÚ v oblasti úspor energií do roku 2030 z pôvodných deviatich percent na 13 %. Zároveň chce EK zvýšiť cieľ v smernici o obnoviteľných zdrojoch - ich podiel do roku 2030 na 45 %. Kedy bude návrh REPowerEÚ schválený zatiaľ nie je jasné, pretože sa k nemu musí vyjadriť aj Rada EÚ a Európsky parlament. "Odhadujeme, že koncom leta by sme mohli mať toto rozhodnutie už prijaté, ale či sa tak stane sa teraz nedá potvrdiť," dodal Šucha.