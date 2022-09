Na riešenie ceny tepla navrhuje MH aj zníženie DPH

Bratislava 6. septembra (TASR) – Hroziace výrazné zvýšenie cien tepla pre domácnosti by chcelo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR riešiť znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na teplo dodávané zo systémov centrálneho zásobovania (CZT), ale aj priamou finančnou kompenzáciou. Využiť by chcelo aj nadvýnosy z výroby elektriny kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Tie vznikajú ako rozdiel medzi štátom garantovanou výkupnou cenou elektriny a trhovou cenou. Na utorkovom stretnutí s novinármi to povedal štátny tajomník MH Karol Galek.



"Jedným z navrhovaných opatrení je zníženie DPH na teplo dodávané zo systémov CZT. Je to niečo, čo je v kompetencii ministerstva financií, ktoré si musí povedať, či to má význam alebo to nemá význam," uviedol Galek. Ďalšou navrhovanou pomocou sú finančné kompenzácie vysokých cien tepla domácnostiam, ktoré je však tiež v kompetencii rezortu financií. Galek pripomenul, že jeden z desiatich bodov, ktorým minister financií Igor Matovič (OĽANO) podmienil svoj odchod, je aj schválenie takejto podpory v parlamente. Rezort plánuje na takéto kompenzácie balík vo výške 250 miliónov eur.



Na neriešenie situácie domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom opakovane upozorňuje Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). "Tieto domácnosti nenakupujú zemný plyn priamo, ale odoberajú teplo zo systému centrálneho zásobovania teplom (CZT), kde je dominantným palivom na výrobu tepla tiež zemný plyn. Pri súčasnom návrhu vlády by sa ich pomoc netýkala a v cene tepla by znášali trhovú cenu zemného plynu," upozornil SZVT.



Galek ukázal aj ďalšie opatrenia na riešenie cien elektriny, plynu a tepla. Rozdelil ich na tri skupiny, a to na domácnosti, firmy a verejné inštitúcie. Pre domácnosti má lacnejšiu elektrinu zabezpečiť pripravované uznesenie o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny, ale aj podpora inštalácie malých obnoviteľných zdrojov z programu Zelená domácnostiam.



Pri cenách plynu rezort už umožnil vstup do regulácie domovým kotolniam a štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) im ponúkol viacročný kontrakt so zvýhodnenou cenou plynu. Domácnostiam by malo zabezpečiť lacnejší plyn aj pripravované prijatie VHZ.



Firmám má vplyv vysokých cien elektriny zmierniť vlastná výroba elektriny z lokálnych zdrojov, ale aj priame kompenzácie nákladov s využitím štátneho rozpočtu či nevyčerpaných eurofondov. Poslednou možnosťou je zastropovanie cien elektriny na Slovensku. Galek by však uprednostnil zastropovanie na úrovni EÚ. Aj o tejto možnosti by sa malo hovoriť na piatkovom (9. 9.) stretnutí ministrov zodpovedných za energetiku v Bruseli.