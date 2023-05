Na rokovaniach o zvýšení dlhového stropu USA sa dosahuje pokrok

Washington 19. mája (TASR) - Na rokovaniach o zvýšení dlhového stropu USA sa dosahuje "stály pokrok", aj keď je prezident Joe Biden v Japonsku na summite skupiny G7. Uviedol to v piatok predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Prezident Joe Biden nariadil svojmu tímu vyjednávačov, aby pokračovali v rokovaniach s poradcami predsedu Snemovne reprezentantov, republikána Kevina McCarthyho, o odvrátení rizika platobnej neschopnosti USA.



Biden zdôraznil, že je potrebné chrániť základné programy pre Američanov a pokrok, ktorý sa dosiahol v ekonomike za uplynulé dva roky, keďže rokovania smerujú do pokročilých fáz. Prezident verí, že Kongres podnikne kroky, aby zabránil vyhláseniu bankrotu USA.



Biden a republikáni v Kongrese sa už niekoľko týždňov nedokážu dohodnúť na zvýšení limitu na pôžičky federálnej vlády o súčasných 31,4 bilióna USD (29,04 bilióna eur). Republikáni, ktorí v roku 2022 získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, sú ochotní hlasovať za zvýšenie limitu pre dlh len v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov vo federálnom rozpočte.



Americká vláda odhaduje, že ministerstvu financií dôjdu prostriedky už 1. júna. Vyhlásenie bankrotu najväčšej svetovej ekonomiky by vyvolalo otrasy na globálnych trhoch.



McCarthy vo štvrtok (18. 5.) povedal, že vidí "cestu" k prielomu na rokovaniach napriek signálom od tvrdej pravice v jeho strane, že nezmierni svoje požiadavky na zníženie výdavkov.



"Nie sme tam, zatiaľ sme sa na ničom nedohodli, ale vidím cestu, ako by sme sa mohli dohodnúť," povedal vo svojom zatiaľ najpozitívnejšom hodnotení sporu o dlh medzi republikánmi v Kongrese a Bidenom.



"Myslím, že máme štruktúru a všetci tvrdo pracujú," dodal.



Demokrati poukazujú na to, že dlhový limit bol v minulosti zvýšený veľakrát aj bez rokovaní o rozpočte a obviňujú republikánov, že držia americkú ekonomiku ako "rukojemníka".



USA zvyšujú svoj dlhový strop pravidelne, od 60. rokov 20. storočia ho zvýšili zhruba 80-krát.



Lídri Kongresu absolvovali dve kolá rozhovorov s Bidenom, ale čas sa kráti na to, aby príslušná legislatíva prešla cez Kongres skôr, ako pokladnica vyschne.



Akúkoľvek dohodu musí totiž schváliť Snemovňa pod vedením republikánov a Senát. McCarthy povedal, že na jej prekonanie v oboch komorách Kongresu bude potrebovať 11 dní.



(1 EUR = 1,0813 USD)