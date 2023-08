Na rozdiel od konkurencie hračkárska firma Lego zvýšila polročné tržby

Kodaň 30. augusta (TASR) - Dánska hračkárska spoločnosť Lego oznámila za 1. polrok rast tržieb. Aj keď ich rast bol iba mierny, na rozdiel od konkurenčných výrobcov hračiek dánska spoločnosť pokračuje vo zvyšovaní podielu na trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera CNBC.



Dánska firma v stredu uviedla, že za prvých šesť mesiacov dosiahli jej tržby 27,4 miliardy dánskych korún (3,68 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 1 %. Rast bol síce slabý, avšak jej hlavní konkurenti, ako Mattel, Hasbro či Funko, oznámili pokles tržieb o dvojciferné hodnoty. Lego potom na úkor týchto spoločností získalo ďalšiu časť hračkárskeho trhu.



Šéf dánskej firmy Niels Christiansen však upozornil na náročnú situáciu na trhu a zredukoval odhad vývoja tržieb za celý rok. Zatiaľ čo v marci spoločnosť počítala v tomto roku s rastom tržieb v "hornej časti jednocifernej stupnice," teraz Christiansen povedal, že by to malo byť "niekde na jednocifernej úrovni".



Firma Lego si mnohých zákazníkov udržala aj tým, že napriek rastúcim nákladom nezvyšovala v 1. polroku ceny. Vyššie náklady sa potom odrazili na vývoji zisku. Prevádzkový zisk klesol o 19 % na 6,4 miliardy DKK a čistý zisk o 17 % na 5,1 miliardy DKK.



Christiansen dodal, že v prvých šiestich mesiacoch roka otvorila spoločnosť celkovo 89 nových obchodov a za celý rok ich plánuje otvoriť približne 150. Na konci roka by mala mať dánska firma po celom svete zhruba 1050 obchodov, pričom v tomto tempe by podľa Christiansena mala pokračovať aj v ďalších piatich až 10 rokoch.



Z celkového plánovaného počtu nových obchodov v tomto roku chce Lego viac než polovicu otvoriť v Číne. Ak svoje plány zrealizuje, bude mať na čínskom trhu do konca roka vyše 500 obchodov.



(1 EUR = 7,4529 DKK)