Na rozvíjaní informačného modelovania stavieb chcú úrady pracovať

Bratislava 22. októbra (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR by chcel pracovať na rozvíjaní informačného modelovania stavieb (BIM). Vládu SR plánuje úrad požiadať o mandát rozvíjať tému Národnej BIM stratégie. V utorok o tom informoval tlačový odbor UUPV SR.



"Náš úrad má ambíciu zohrať úlohu kľúčového partnera a koordinátora v celospoločenskej diskusii na tému informačného modelovania stavieb. Do konca roka plánujeme predložiť vláde SR návrh uznesenia, ktorým budeme žiadať o mandát rozvíjať ideu Národnej BIM stratégie v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami," uviedol predseda UUPV SR Milan Valašík s tým, že v prípade silného mandátu plánuje úrad spustiť koordinovanú spoluprácu na úrovni rezortov, partnerov či odbornej verejnosti.



Úrad pripomenul, že stavebníctvo je jedným z najdôležitejších odvetví na Slovensku z hľadiska celkovej produkcie a počtu pracovných miest. Na to, aby sa odvetvie mohlo rozvíjať v súlade s európskymi trendami, je potrebné, aby doň podľa UUPV vstupovala aj digitalizácia.



Širšie zavedenie informačného modelovania stavieb by mohlo podľa úradu priniesť viacero pozitív. Medzi tie hlavné patrí efektívnejšie vynakladanie verejných financií nielen pri výstavbe, ale počas celého cyklu stavby. Funkčný informačný systém a práca s dátami môžu podľa UUPV SR vytvoriť predpoklad pre automatizáciu stavebného konania, čo by mohlo viesť napríklad ku skráteniu stavebného konania.



"Účelom národnej stratégie nie je úprava právnych predpisov alebo samotných administratívnych postupov v oblasti výstavby. Dokument si kladie za cieľ v rámci širokej odbornej diskusie pomenovať konkrétne nástroje, plánované aktivity a výstupy potrebné pre digitalizáciu tejto oblasti. Želaným stavom je postupné zavedenie procesov digitálneho modelovania krajiny, celkov a objektov v nej a práca so štruktúrovanými dátami, to všetko v spoločnom dátovom prostredí a jednotnom informačnom systéme," priblížil generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie UUPV SR Roman Skorka.